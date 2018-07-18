В Великобритании назвали «морально допустимым» изменять гены эмбрионов

Авторы доклада из Британского совета Наффилда по биоэтике не призывают немедленно изменить законы страны, но настоятельно рекомендуют исследовать безопасность и эффективность этого подхода, изучать его влияние на общество и стимулировать обсуждение последствий, передает Health.mail.ru.

В последние годы появилось несколько технологий точечного внесения изменений в геномы живых организмов, в том числе в еще не рожденных эмбрионов. Наиболее известная подобная технология — CRISPR/Cas9, она основана на системе защиты, которую бактерии используют против вирусов. Потенциально с помощью таких методов можно излечить эмбрион от наследственного заболевания, если его вызвал генетический эффект, который известен врачам. Тем не менее, ученые еще спорят о безопасности таких технологий и возможных побочных эффектах. В обществе в целом спорят больше о том, насколько вмешательство в раннее развитие организмов приемлемо с точки зрения этики и до каких пределов оно может доходить.

«Наше мнение заключается в том, что редактирование генома не является морально недопустимым само по себе, — говорит глава рабочей группы совета Карен Ен из Бирмингемского университета. — Нет причин полностью отказываться от этого». Авторы пишут, что наследуемые изменения можно вносить в геном репродуктивных клеток только с одной целью — сделать жизнь будущего человека лучше. Такое вмешательство может быть этически приемлемо только в том случае, если оно соответствует принципам социальной справедливости и солидарности. Также авторы считают, что подобные методы стоит использовать только если их безопасность доказана, и нельзя применять для того, чтобы ухудшить социальное неравенство, а также для дискриминации или стимулирования раскола в обществе. «Нам абсолютно ясно, что необходимо начать настолько широкую дискуссию на эту тему, насколько возможно», — говорит соавтор доклада Лич Скалли из Университета Ньюкасла.