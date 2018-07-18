Мать опубликовала рентгеновский снимок дочери, чтобы предупредить родителей об опасности целых виноградин

Анжела Хендерсон (Angela Henderson), мать двоих детей, блогер и врач, поделилась в Сети фотографией рентгеновского снимка, который она принесла с работы. На нем можно увидеть виноградину, застрявшую в горле пятилетнего малыша, пишет Fabiosa.ru.

Чтобы вытащить ягоду, мальчику пришлось сделать операцию. И ему просто невероятно повезло, что его дыхательные пути не оказались полностью перекрыты!

Любая твердая пища может стать причиной частичной или полной обтурации дыхательных путей, но виноградины особенно опасны для детей из-за их размеров. The Guardian сообщает, что эта ягода является третьей по распространенности причиной смерти от асфиксии среди детей.

Если ребенок не успеет полностью пережевать виноградинку, то она может застрять в горле. Кроме того, от инородного предмета такого размера сложно избавиться, используя обычные приемы первой помощи.

Чтобы снизить риск развития удушья, WebMD рекомендует всегда разрезать виноград и другие продукты на мелкие кусочки, прежде чем давать их детям в возрасте до 5-ти лет. А для малышей, которым еще не исполнилось 2 годика, лучше их размять.

Вот еще несколько советов, позволяющих снизить риск обтурационной асфиксии у маленьких детей:

во время приема пищи следите за тем, чтобы спина ребенка была прямой;

не позволяйте детям есть на ходу;

освойте приемы первой медицинской помощи при удушье;

всегда наблюдайте за маленькими детьми, когда они кушают.

Специалисты также назвали другие продукты, которые нельзя давать детям в возрасте до 4 лет.

К ним относятся:

большие кусочки любых фруктов и овощей;

крупные ломтики сыра;

орехи и семена;

твердые или липкие конфеты;

арахисовое масло;

жевательная резинка.