Как социальные сети на самом деле мешают расстаться

Любое расставание так или иначе сопровождается чувством потери. Если вы какое-то время были вместе с другим человеком, у вас есть совместная история, и вы привязались к избраннику (избраннице), то в случае разрыва отношений (даже если инициатором разрыва являетесь вы сами) неизбежно столкновение с болью, сожалением, печалью, тоской. Все эти чувства сопутствуют переживанию утраты. А здесь человек переживает утрату важной для него связи с другим, пишет Lifter.com.ua.

Чем-то разрыв отношений похож на смерть. Когда ставший вам близким человек уходит из вашей жизни, это неизбежно сталкивает вас с внутренней пустотой. Ведь с этим человеком было многое связано: события, планы, действия, чувства, мысли.

Как еще в свое время говорил Фрейд, печаль и горе, которые переживает человек после потери другого – это своеобразная внутренняя работа, направленная на отделение энергии от значимого объекта и постепенное перераспределение ее в другие русла. Что происходит когда человек продолжает жить на страничке любимого после расставания? Если пользоваться метафорой Фрейда, энергия, которая была направлена на партнера, не отделяется от него, или отделяется, но с большим трудом.

Все может быть даже хуже. Когда человека рядом нет — мы склонны наделять его идеальными чертами. Мы фантазируем преимущественно о хорошем, вспоминаем только лучшие моменты из совместной жизни. Поэтому «проживание» на страничке бывшего партнера может быть опасно и чревато застреванием в своих фантазиях. Ну, наверное, не стоит говорить, что подобное застревание в фантазиях не позволяет человеку смотреть на реальный мир, где живут реальные люди (не такие уж и замечательные порой!). Безусловно, все, кого он будет встречать в реальности не будут и в подметки годиться идеальному «бывшему» (или «бывшей»).