Как социальные сети на самом деле мешают расстаться

Социальные сети мешают человеку окончательно завершить отношения с партнером. Если в былые времена один человек, сказав другому «пока», мог пропасть, то сейчас подобное уже почти невозможно. После расставания один из партнеров (или оба) продолжают захаживать на страничку «бывшего» (или «бывшей»). Да, что уж говорить, некоторые не просто захаживают, некоторые там начинают жить! И тогда социальная сеть становится подобна черной дыре, которая сжирает огромную часть жизни и времени покинутого человека.
Любое расставание так или иначе сопровождается чувством потери. Если вы какое-то время были вместе с другим человеком, у вас есть совместная история, и вы привязались к избраннику (избраннице), то в случае разрыва отношений (даже если инициатором разрыва являетесь вы сами) неизбежно столкновение с болью, сожалением, печалью, тоской. Все эти чувства сопутствуют переживанию утраты. А здесь человек переживает утрату важной для него связи с другим, пишет Lifter.com.ua.
Чем-то разрыв отношений похож на смерть. Когда ставший вам близким человек уходит из вашей жизни, это неизбежно сталкивает вас с внутренней пустотой. Ведь с этим человеком было многое связано: события, планы, действия, чувства, мысли.
Как еще в свое время говорил Фрейд, печаль и горе, которые переживает человек после потери другого – это своеобразная внутренняя работа, направленная на отделение энергии от значимого объекта и постепенное перераспределение ее в другие русла. Что происходит когда человек продолжает жить на страничке любимого после расставания? Если пользоваться метафорой Фрейда, энергия, которая была направлена на партнера, не отделяется от него, или отделяется, но с большим трудом.
Все может быть даже хуже. Когда человека рядом нет — мы склонны наделять его идеальными чертами. Мы фантазируем преимущественно о хорошем, вспоминаем только лучшие моменты из совместной жизни. Поэтому «проживание» на страничке бывшего партнера может быть опасно и чревато застреванием в своих фантазиях. Ну, наверное, не стоит говорить, что подобное застревание в фантазиях не позволяет человеку смотреть на реальный мир, где живут реальные люди (не такие уж и замечательные порой!). Безусловно, все, кого он будет встречать в реальности не будут и в подметки годиться идеальному «бывшему» (или «бывшей»).
Пожалуй, все это можно было бы сравнить с заживлением ран. Допустим (не дай бог!) вы порезались. Если рану не трогать, она постепенно заживет. Через какое-то время кожа обновится, и на месте пореза будет маленький шрам. Но, что, если вы будете каждый день трогать рану? Копаться в ней, теребить?.. Очевидно – вам будет больно, притом больнее, чем если бы вы ее не трогали! Стоит ли упоминать, что мешать заживлению ран можно бесконечно долго. Хотя, нет. Бесконечно долго не получится… Пожалуй, если смотреть реалистично, и вам сейчас больше 20 лет, то еще примерно 80 годков вам удастся поддерживать ее в таком состоянии. Намного больше вряд ли выйдет. Хотя… Искренне желаю вам долгой жизни. Сам я больше 100 лет жить не готов.