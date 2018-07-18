Кроссовки с подсветкой чуть не сожгли ноги ребенку

Кроссовки с LED-подсветкой - самая классная обувь, которая может быть у ребенка, но насколько она безопасна? Мать из Нью-Йорка рассказала об опасностях этих кроссовок после того, как ее девятилетний сын остался с ожогами второй степени. Теперь у него развилась фобия – он боится носить обувь.

Шерри Фостер поделилась фотографиями ног своего сына на странице, объяснив, что он носил эти кроссовки в школе, когда внутрь начала просачиваться коррозионная жидкость, пишет Lifter.com.ua.

«Он не мог ходить, бегать или плавать, или делать что-нибудь, что еще больше раздражало бы его ноги, - сказала его мать, - Мы носили его на руках. Он почти ничего не мог делать. Я чувствовала себя ужасно, просто ужасно».

По-видимому, обувь мальчика намокла во время «Дня воды» в школе: «Когда кроссовки стали влажными, то начали пропускать химическое вещество, которое сожгло его ноги, - добавила она, - Он не стал жаловаться своему учителю, он подождал, пока вернется домой, чтобы рассказать нам».

К сожалению, этот опыт оставил ее сына с серьезными травмами. «Меня никто не предупреждал, я даже представить не могла, что такое возможно. Это же обувь для детей! – сказала она – Моему сыну было сложно пережить это. Был первый день летних каникул, а он даже не мог выйти поиграть со своими друзьями или братьями.

Если у вас есть такие кроссовки, я настоятельно рекомендую не мочить их и следить, чтобы дети не прыгали по лужам. Дети любят мерцающие огоньки, но будьте крайне осторожны».

Компания Skechers, чьи кроссовки носил ее сын, обратилась к Фостер и предложила бесплатную замену, но мать девятерых детей говорит, что хочет разобраться и поступить справедливо – обратится с иском в суд.

Пресс-секретарь Skechers сказал: «Обувь Skechers тщательно проверяется на безопасность. Этот семейный бренд продал десятки миллионов пар обуви с LED-подсветкой для детей по всему миру и еще никто не сообщал о химических ожогах».

Компания продолжает расследование этого вопроса, чтобы выяснить, что именно произошло.