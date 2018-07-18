Когда сломалась стиральная машинка, глава семейства Ален Макивер купил новую, с фронтальной загрузкой. Установили ее на цокольном этаже. Трое маленьких детей крутились все время рядом, «помогая» взрослым. На предупреждение родителей о том, чтобы не смели прикасаться к ней, дружно кивали головами, пишет Fabiosa.ru.

Утро следующего дня началось с душераздирающего крика четырехлетнего сына, который заглушал все вопросы родителей о том, что случилось. Пока маnm пыталась выяснить, jntw рывком выскочил из кровати, рванул вниз, успевая на ходу лишь выдохнуть: «Хлоя. Внутри. Стиралка».

К тому моменту, когда взрослые оказались в подвале, трехлетняя дочь была закрыта внутри стиральной машинки, которая наполнялась водой. Начинал вращаться барабан. Было видно, что девочка кричит, но снаружи не слышали ни звука – техника их глушила.

Машинку моментально остановили, открыли дверцу, высвободили ребенка. К счастью, Хлоя отделалась мокрой одеждой и несколькими ушибами на голове. Про испуг, наверное, можно не говорить. Все были безмерно рады обнять друг друга.

Линдси Макивер честно признается, что сомневалась, стоит ли рассказывать эту историю. Во-первых, еще сильны эмоции от пережитого страха за жизнь дочки. Во-вторых, из-за стыда, что не досмотрела как мать. Но перевесило желание предупредить других родителей, что может случиться такая беда, откуда и не ждешь:

«Мы постоянно удивляемся новым, изобретательным способам, которые наши дети придумывают, чтобы лишить себя жизни. И это был определенно новый способ для нас».

Поэтому взрослым надо думать, что сделать для предотвращения подобного. Макиверы поставили специальный замок на машинку.

Пост стал очень популярным за считанные дни. Он набрал 81 тысячу комментариев, почти 150 тысяч человек выразили свои эмоции «смайликами» и 319 тысяч поделились им.

Меры безопасности и предосторожности

В поддержку поста Линдси Макивер приведем рекомендации специалистов по обеспечению безопасного нахождения детей в доме.

1. Храните стиральные порошки, отбеливатели, кондиционеры как можно выше, чтобы дети не могли до них достать. Держите бытовую химию для стирки в надежно закрытых упаковках. Не оставляйте их на машинке, то есть почти на уровне детских глаз, даже если отошли «на минутку».

2. Всегда закрывайте дверцу стиральной машинки и сушилки. Большие пустые пространства притягивают детей, особенно для игр в прятки. Если в машинке нет встроенного замка от детей, установите его дополнительно.

3. Обратите внимание на размещение машинки – зазор от стены должен быть минимальным, насколько позволяет инструкция. Это на случай, если ваш ребенок захочет залезть туда, где находится электрошнур, шланги с горячей водой.

4. Уберите таз с предварительно замоченным бельем подальше, чтобы ребенок не начал вытаскивать оттуда вещи или свою любимую игрушку, засовывая в рот по привычке.