Самая неприступная женщина по знаку Зодиака

Каждая представительница прекрасного пола по-своему уникальна. Кто-то готов сам завести разговор с мужчиной, другие же, наоборот, будут избегать настойчивых поклонников. Во многом это зависит от знака Зодиака. Дело в том, что некоторые представительницы зодиакального круга не отличаются скромностью и недоступностью, в отличие от тех, кто старается держать ухажеров на расстоянии, несмотря на любые попытки и способы ухаживания. Эксперты предлагают вашему вниманию рейтинг самых неприступных женщин по знаку Зодиака, пишет Rus.tvnet.lv.

12-е место — Стрелец

Добиться внимания женщины-Стрельца совсем не сложно, намного больше усилий потребуется, чтобы уговорить ее на серьезные отношения.

Эти представительницы зодиакального круга чаще всего ставят в приоритет карьеру, а не любовь, поэтому ухаживания, романтические свидания и другие нежности их совершенно интересуют.

Однако все вышесказанное не мешает им наслаждаться обществом мужчин и даже использовать их в своих целях. Если представительница этого знака пожелает физической близости, она не будет отказывать себе в удовольствии, и никакие моральные принципы ее не остановят. Проведя ночь с женщиной-Стрельцом, большинство мужчин, вероятно, захотят чего-то большего, но им придется услышать категорический отказ.

11-е место — Овен

Представительницы этого знака Зодиака не считают, что мужчины должны ухаживать за ними. Скорее, наоборот — они сами стремятся завоевать сердце понравившегося человека.

Такую женщину никогда не восхитят дорогие букеты цветов, пафосные украшения и другие знаки внимания, от которых другие женщины буквально приходят в восторг.

Несмотря на это, Овны не отличаются неприступностью. Если они захотят завести знакомство с мужчиной, то сделают это довольно просто. Они не являются сторонницами устаревшего принципа «мужчина всегда должен делать первый шаг»: если человек действительно понравится им, они сделают все, чтобы добиться его внимания.

10-е место — Дева

Мужчинам не нужно предпринимать никаких действий, чтобы завоевать внимание Девы, ведь если вы не соответствуете ее идеалу, делать это бесполезно. У представительницы этого знака Зодиака существуют определенные представления о том, какой мужчина должен быть рядом с ней — начиная с характера и заканчивая вкусом в одежде.

В этом и заключается главная сложность — если вы ей не подходите, будьте готовы к отказу. Однако если вы являетесь тем самым мужчиной, которого она искала всю жизнь, она вас не отпустит.

Если Дева захочет добиться от вас взаимных чувств, она сделает для этого все. Тогда вы заметите, что неприступность — далеко не главное ее качество.

9-е место — Скорпион