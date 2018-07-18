Йога с козами для здоровья и настроения: новый фитнес-тренд покоряет мир

В Калифорнии прошел ежегодный мастер-класс по активно завоевывающему популярность в США новому виду фитнеса - йоге с козами.
Козы - дружелюбные, любопытные и очень активные животные, а потому с удовольствием становятся полноправными участниками занятий по йоге.
Они прыгают на спины людей, жуют их волосы, бороды и даже лижут лицо. И многие отмечают, что такая терапия бесценна, поскольку позволяет снять стресс и избавиться от напряжения, пишет Rus.tvnet.lv.
Кстати, на фермах коз используют для того, чтобы снизить нервозность лошадей перед предстоящими скачками.
Во время занятий йогой козы еще и создают дополнительную нагрузку, которая может быть полезна при выполнении некоторых асанов. «Это прекрасный обмен энергией для человека, который любит животных и практикует йогу», - говорит инструктор Бета Вольф.