Доктор Комаровский рассказал, когда ребенка можно брать с собой на море

В каком возрасте можно брать ребенка на море?

Евгений Комаровский утверждает, что, если у ребенка нет заболеваний сердечно-сосудистой системы, адаптироваться к новым климатическим условиям ему будет несложно. Поэтому можете смело отправляться на море. Доктор говорит, что не нужно бояться поездок с ребенком до года в силу младенческого возраста. Наоборот, с ним ехать намного проще, чем с ребенком, к примеру, двух лет. Правила для путешествий с детьми одинаковы для детей всех возрастов, пишет Fabiosa.ru.

"Весь мир борется за то, чтобы родители не оставляли детей на бабушек и дедушек, а брали их на отдых с собой. И это правильно. И это нормально. Семья должна быть вместе", - говорит Комаровский.

Правила путешествий с детьми

1. Кормите ребенка, когда у него есть аппетит. Не заставляйте есть тот же объем продуктов, что и дома. Ребенку нужно привыкнуть к новой обстановке, поэтому некоторое время у него может не быть аппетита.

2. Не нужно целый день сидеть на пляже и жариться под солнцем. Не стоит ребенка в первый раз полностью окунать в воду. Вы можете помочить ему ножки возле берега, а грудничка купайте в надувном бассейне. Когда ребенок будет готов, пробуйте купать в водоеме.

3. Как ребенок перенесет перелет? Если малышу больше двух недель, он без всякого риска для здоровья может путешествовать на самолете. При посадке у детей иногда возникает спазм слуховой трубы. Поэтому нужно запастись сосудосуживающими каплями, которые закапывают в нос. А также давайте ребенку пить. Вы можете летать на отдых хоть каждый месяц, если это вам позволяют финансы. Ничего страшного в этом нет.

4. Отправляйтесь на море, если там будут предоставлены все условия для малыша: зонтики на пляже, удобный транспорт, чистое море, никаких проблем с приготовлением еды, заблаговременная аренда жилья.

5. Подумайте о том, будет ли на курорте возможность для нормального оказания медицинской помощи при возникновении проблем.