Вместе и навсегда? Как понять, что вы готовы жить вместе

Вы оба уважаете личное пространство друг друга

Да, когда вы живете вместе, то почти 90% свободного времени проводите друг с другом. Но важно сохранить за партнером оставшиеся десять. Он вполне имеет право после работы час или два погулять с друзьями, а не бежать сразу домой. И посидеть за компьютером, и заняться машиной… И сделать еще много чего другого без тебя. Точно так же любимый должен поступать с тобой — не ограничивать твою свободу, а уважать ее, пишет Хочу.

Вы понимаете, что любви — мало

Любовь, безусловно, самое важное в отношениях. Но, как бы цинично это не звучало, ее одной — мало. Совместная жизнь — это куча бытовых вопросов и проблем, которые не решат ваши чувства. Зато решат поддержка, понимание и материальная стабильность. Вот представим ситуацию: вы оба безумно влюблены и решаете жить вместе. Съезжаетесь. Начинаете делать ремонт в доме, а потом оказывается, что взятый кредит нечем возвращать. У него маленькая зарплата, ты вообще без работы. О чем вы тогда думали? Вероятно, только о любви.

Вы знаете, как сделать друг друга счастливым

Я живу со своим парнем уже почти два года и с уверенность могу сказать, что самое главное в совместной жизни — внимание к другому человеку. Умение подмечать, что ему нравится. И желание делать так, чтобы рядом с вами он был счастлив. Мне не приходится просить моего парня делать мне массаж, когда я прихожу домой смертельно уставшая — он и так знает, что мне это нужно. А он никогда не напоминает прихватить по баночке пива, когда вечером футбол. Я и так возьму три. И еще чипсов.

Вы оба осознаете, что это серьезно

Мэг Джей в своей книге "Важные годы" пишет о том, что беда большинства пар, которые начинают жить вместе, в том, что они относятся к этому как к сожительству. Вы живете вместе без официальных обязательств: никто никому ничего не должен, мы ведь не муж и жена, правильно? Проблемы начинаются тогда, когда один из партнеров все же думает, что обязательства есть (чаще всего, этот партнер — женщина). А другой — искренне не понимает, что она от него хочет (твой мужчина). Отсюда ссоры, истерики и хлопанье дверью. Поэтому! Перед тем, как съезжаться с парнем, поговори с ним и убедись, что для него все это так же серьезно, как и для тебя.

Вы готовы прощать друг другу свою неидеальность