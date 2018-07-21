Первое мнение – обманчиво? Какие впечатления о себе оставляют знаки Зодиака

У любого зодиакального знака есть набор стереотипов касательно их личности, и эти стереотипы тоже вольно или невольно оказывают влияние на первое восприятие человека при встрече. Часто люди, изучающие гороскопы, могут определить знак Зодиака незнакомого человека, проанализировав всего лишь его поведение, пишет Хочу.

Также стоит учитывать, что первое мнение часто может быть обманчивым. Многие люди умышленно ведут себя тем или иным способом, чтобы показаться в выгодном свете. Однако, если человек находится в непринужденной обстановке, его знак Зодиака можно определить на раз-два!

Овны

Овна невозможно не заметить или не услышать. Его активная позиция нередко может напугать новых знакомых. Кажется, что он, как ураган, готов все сметать на своем пути. Овны — это темпераментные люди, абсолютно лишенные комплексов и сомнений. Если вы видите человека, который без проблем может сказать первому встречному: "Красивая у вас сумка. Где и почем купили?", — скорее всего, это Овен.

Тельцы

При знакомстве с Тельцом, у человека могут возникнуть подозрения, что перед ними абсолютно фальшивый и наигранный человек. Манера общения Тельца настолько радушная и навязчивая, что невозможно расслабиться и поверить в правдоподобность происходящего. От этого многие люди очень тяжело могут довериться вечно восторженному Тельцу, пока он не докажет свою искренность. На самом деле, Тельцы верные партнеры и прекрасные друзья.

Близнецы

При знакомстве с Близнецом элементарно можно поймать его кислое выражение лица. Близнецы всего чем-то визуально недовольны, хотя в душе могут быть абсолютно счастливыми людьми. Часто при знакомстве с Близнецом может сложиться впечатление, что он — типичный неудачник, у которого всегда ломается зонт, как только начинается ливень. Очень часто Близнецы — самые настоящие энергетические вампиры. На самом деле, они удачливые личности, потому что всегда прислушиваются к свой развитой интуиции, но другим об этом знать не обязательно.

Раки

Как только вы увидите Рака, а затем его услышите, вам покажется, что он — самый занудный зануда и до раздражения стеснительный человек. Его манера вести разговор при знакомстве может убаюкать. Все дело в том, что он хочет показать себя с лучшей стороны. На самом деле, Раки — еще те весельчаки и гуляки, которые лучше вас знают, что такое танцы до утра и "вечно молодой, вечно пьяный". Хотя, депрессивное состояние их нередко накрывает по-настоящему.

Львы