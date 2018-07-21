Первое мнение – обманчиво? Какие впечатления о себе оставляют знаки Зодиака

Не вызывает сомнений, что первое впечатление о человеке никогда не забывается. Со временем можно понять, что суждения и выводы были неправильными, но забыть их суть и то, почему решение было таким, невозможно. У каждого человека есть своя незабываемая манера поведения, которая бросается в глаза при знакомстве. Какое впечатления оставляет после себя человек, во многом определяет его гороскоп.
У любого зодиакального знака есть набор стереотипов касательно их личности, и эти стереотипы тоже вольно или невольно оказывают влияние на первое восприятие человека при встрече. Часто люди, изучающие гороскопы, могут определить знак Зодиака незнакомого человека, проанализировав всего лишь его поведение, пишет Хочу.
Также стоит учитывать, что первое мнение часто может быть обманчивым. Многие люди умышленно ведут себя тем или иным способом, чтобы показаться в выгодном свете. Однако, если человек находится в непринужденной обстановке, его знак Зодиака можно определить на раз-два!
Овны
Овна невозможно не заметить или не услышать. Его активная позиция нередко может напугать новых знакомых. Кажется, что он, как ураган, готов все сметать на своем пути. Овны — это темпераментные люди, абсолютно лишенные комплексов и сомнений. Если вы видите человека, который без проблем может сказать первому встречному: "Красивая у вас сумка. Где и почем купили?", — скорее всего, это Овен.
Тельцы
При знакомстве с Тельцом, у человека могут возникнуть подозрения, что перед ними абсолютно фальшивый и наигранный человек. Манера общения Тельца настолько радушная и навязчивая, что невозможно расслабиться и поверить в правдоподобность происходящего. От этого многие люди очень тяжело могут довериться вечно восторженному Тельцу, пока он не докажет свою искренность. На самом деле, Тельцы верные партнеры и прекрасные друзья.
Близнецы
При знакомстве с Близнецом элементарно можно поймать его кислое выражение лица. Близнецы всего чем-то визуально недовольны, хотя в душе могут быть абсолютно счастливыми людьми. Часто при знакомстве с Близнецом может сложиться впечатление, что он — типичный неудачник, у которого всегда ломается зонт, как только начинается ливень. Очень часто Близнецы — самые настоящие энергетические вампиры. На самом деле, они удачливые личности, потому что всегда прислушиваются к свой развитой интуиции, но другим об этом знать не обязательно.
Раки
Как только вы увидите Рака, а затем его услышите, вам покажется, что он — самый занудный зануда и до раздражения стеснительный человек. Его манера вести разговор при знакомстве может убаюкать. Все дело в том, что он хочет показать себя с лучшей стороны. На самом деле, Раки — еще те весельчаки и гуляки, которые лучше вас знают, что такое танцы до утра и "вечно молодой, вечно пьяный". Хотя, депрессивное состояние их нередко накрывает по-настоящему.
Львы
Львы при первом знакомстве — божество в чистом виде. Они настолько восхитительны, роскошны и высоки, что невольно можно потерять себя, начав общаться с ними на его языке. После встречи с умными и по-королевски великолепными Львами, их невозможно забыть. Магическая харизма Львов позволяет им брать от жизни все, чего душа желает. Однако, когда вы узнаете Львов получше, то сталкиваетесь с их главными проблемами — наивность и лень.
Девы
Людей отпугивают Девы своей отстраненностью и равнодушием. Кажется, что Девы настолько высокомерны и ехидны, что возникает желание оставить их на том месте, где они находятся. Девы могут общаться с людьми, даже не смотря им в глаза, что расценивается как неуважение и даже оскорбление. На самом деле, Девы действительно не очень-то трепещут перед новыми знакомствами. Они ценят и любят малое количество людей и не собираются всем улыбаться.
Весы
Приятные на вид Весы не могут не очаровать. Эти люди способны найти подход к любому человеку, они тактичны и воспитаны, знают, о чем спросить, чтобы разговор "склеился". Посторонним кажется, что Весы их понимают, как никто другой, от чего готовы изливать им самые страшные тайны и помыслы. На самом деле, невозможно поверить, но глубоко в душе каждый знак Зодиака Весы — тиран, осуждающий всех и каждого. Но вы все равно будете считать их душками.
Скорпионы
Самые сексуальные знаки Зодиака, в которых невозможно не влюбиться. Каждый их взгляд, улыбка и движение заставляют сердце биться чаще. От них исходит плотская энергия, и люди начинают воспринимать их, как секс-бомбу. Такая репутация складывается о Скорпионах при знакомстве и даже делает их в чем-то популярными. Однако, вскоре можно заметить, что Скорпионы имеют очень скверный характер, который уничтожает все прекрасное в них.
Стрельцы
Поначалу Стрельцы создают впечатление легкомысленных людей и фантазеров, вечно витающих в облаках и размышляющих о каких-то нереальных воздушных замках. Потому, очень тяжело довериться этим знакам Зодиака с чем-то серьезным. Вскоре новые знакомые могут с удивление начать замечать, что Стрельцы очень грубы и прямолинейны, о них нередко ходит дурная слава.
Козероги
Эти знаки Зодиака холодны, как айсберг океане. Бессмысленно пытаться завоевать их внимание, слишком активными действиями люди могут вовсе оттолкнуть и без того Козерогов-социофобов. Если у Козерогов есть настроение, они могут сыграть роль приятного и милейшего человека, чтобы понравиться новым знакомым. Однако, внешняя строгость и педантичность этих знаков просматривается даже издали.
Водолеи
Люди думают, что Водолеи холоднее Снежной Королевы. Почему? Потому, что так оно и есть. Водолеи слишком очевидно демонстрируют свое безразличие и окружают себя непробиваемой стеной. Конечно, со временем они понемногу начнут открываться, но сначала оставят о себе не самое приятное впечатление.
Рыбы
Нередко Рыбы при знакомстве кажутся людьми-мучениками. Они всегда грустные, унылые и переполненные жалостью к себе. Пессимизм, строгость и оторванность от мира — это первое, что люди замечают в Рыбах. Хотя, на самом деле, Рыбы — одни из самых отзывчивых и приятных в общении зодиакальных знаков. С каждым днем Рыбы могут открываться перед вами с разных сторон, разрушая ваше мнение о них в лучшую сторону.