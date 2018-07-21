Детский крем: почему взрослым он не подходит

Иссушающий эффект

Детский крем потому и называется детским, что создан для самых незащищенных и нуждающихся в заботе членов общества. Стоит нанести лишь капельку такого средства на лицо, даже не втирая, как кожа тут же становится смягченной и бархатистой, словно едва созревший персик. Однажды насладившись этим эффектом, многие дамы заносят детский крем в свой список повседневных косметических средств и пользуются им всегда, пишет Umnaja.ru.

Однако главная их ошибка заключается в безоговорочном доверии к качеству продукта. На самом деле вазелин, ланолин и глицерин создают на поверхности эпидермиса воздухонепроницаемую пленку, все равно как лицо накрыли бы полиэтиленовым пакетом.

Такая защита подходит только для ребенка. Клетки кожи у маленьких детей очень быстро делятся, а сальные железы еще не так активны, как у взрослого человека. Вследствие этого на коже у них образуется слишком тонкий защитный слой, чтобы противостоять атаке бактерий. И пленочка из вазелина или ланолина для них – это то, что нужно.

На взрослых этот метод не работает. Детский крем запечатывает поры, не позволяет коже нормально дышать, самоочищаться и создает на ее поверхности эффект парника. Он просто вытягивает влагу из глубоких слоев дермы, оставляя обманчивое впечатление свежести и мягкости.

Продолжительное использование детского крема взрослой женщиной приведет к преждевременному старению ее кожного покрова и образованию глубоких морщин. Пересушенная кожа утратит упругость, и уже никакой крем не исправит положение.

Натуральные и искусственные ингредиенты

Многие считают, что в составе детского крема вообще нет никакой химии, только натуральные масла, жиры и вытяжки из растений. Это заблуждение. Вазелин — 100-процентный продукт химической промышленности. Его получают путем смешивания церезина и парафина, которые являются результатом перегонки мазута и других нефтепродуктов.

Глицерин — еще один «подарок» изобретательных химиков. Большую его часть производят из пропилена, сложного химического соединения, которое относится к четвертому классу опасности. Оксид пропилена используется для получения топлива, консервантов, пластмассы. Так что глицерин и вазелин только кажутся безопасными и натуральными.

И даже ланолин — натуральный жир, добываемый при вываривании шерсти животных, не так прост, как все привыкли думать. Он содержит мощные аллергены, которые провоцируют слезотечение, заложенность горла и раздражение кожного покрова у чувствительных к этим компонентам людей.

Угри, покраснения и другие «прелести»

Еще один негативный фактор детского крема — способность усиливать воспалительные процессы у взрослых людей. Поскольку у малышей еще нет такой гормональной активности, как у старших, то и угревой сыпи просто не бывает. Половое созревание приносит много изменений, в том числе влияет на состояние кожи.

Сальные железы начинают работать гораздо активнее. Кожный жир и отмершие клеточки эпидермиса смешиваются, образуя определенный поверхностный слой. Он защищает, но одновременно и является фактором риска. Если покрыть кожу пленкой вазелина или глицерина, то получается настоящий «панцирь», под которым активно размножаются бактерии, питающиеся кожным салом. В итоге — прыщи, раздражение, аллергические реакции.