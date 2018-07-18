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  • Фото: эстонские красавицы, которые похудели и выглядят просто прекрасно

Фото: эстонские красавицы, которые похудели и выглядят просто прекрасно

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ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS/ ja Liis Treimann

Летом все хотят показать себя на пляже в полной красе. Мы выбрали для вас эстонских знаменитостей, которым удалось привести свое тело в форму, и теперь они делятся со всеми своими красивыми снимками.

Актриса Анна Янкелевич. Анна стала не только вести здоровый образ жизни, но даже сделала операцию по уменьшению желудка.

Анна Янкелевич

ФОТО: Tv3/Erakogu

Певица Сюнне Валтри. Она пришла в форму благодаря упорным тренировкам и постоянным выступлениям.

Сюнне Валтри

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS/ ja Liis Treimann

Sünne Valtri

ФОТО: Instagram

Певица Майкен. А вот Майкен похудела из-за того, что рассталась со своим парнем и потеряла аппетит. Теперь же она выздоровела и поддерживает свою стройную форму.

Майкен

ФОТО: Elu24kolaaŽ

Майкен

ФОТО: Erakogu

Ведущая Мадли Вилсар. После автомобильной аварии она немного располнела, потому как не могла двигаться, теперь же девушка стала снова активной и стройной.

Мадли Вилсар

ФОТО: Elu24 kollaaž

Мадли Вилсар

ФОТО: Instagram

Певица Яна Каск. Певице удалось похудеть случайно из-за стресса. Хотя дальше худеть она и не планирует, спортивную форму все же поддерживает.

Яна Каск

ФОТО: Elu24 kollaaž. Foto: Dejavu/ Rene Lutterus

Яна Каск

ФОТО: Rene Lutterus

Актриса Бригитте Хунт. Она же худеет только потому, что у нее нет времени поесть.

Ilu pole kunagi nii hästi maitsenud! ;) #ocòo

A post shared by Brigitte Susanne Hunt-BSH OÜ 🐺 (@brigittesusanne) on

Tuljaku tehingud teisipäeval #TTT

A post shared by Brigitte Susanne Hunt-BSH OÜ 🐺 (@brigittesusanne) on

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