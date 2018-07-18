Фото: эстонские красавицы, которые похудели и выглядят просто прекрасно

Летом все хотят показать себя на пляже в полной красе. Мы выбрали для вас эстонских знаменитостей, которым удалось привести свое тело в форму, и теперь они делятся со всеми своими красивыми снимками.
Актриса Анна Янкелевич. Анна стала не только вести здоровый образ жизни, но даже сделала операцию по уменьшению желудка.
Певица Сюнне Валтри. Она пришла в форму благодаря упорным тренировкам и постоянным выступлениям.
Певица Майкен. А вот Майкен похудела из-за того, что рассталась со своим парнем и потеряла аппетит. Теперь же она выздоровела и поддерживает свою стройную форму.
Ведущая Мадли Вилсар. После автомобильной аварии она немного располнела, потому как не могла двигаться, теперь же девушка стала снова активной и стройной.
Певица Яна Каск. Певице удалось похудеть случайно из-за стресса. Хотя дальше худеть она и не планирует, спортивную форму все же поддерживает.
Актриса Бригитте Хунт. Она же худеет только потому, что у нее нет времени поесть.