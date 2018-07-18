Фото: эстонские красавицы, которые похудели и выглядят просто прекрасно

Актриса Анна Янкелевич. Анна стала не только вести здоровый образ жизни, но даже сделала операцию по уменьшению желудка.

Анна Янкелевич ФОТО: Tv3/Erakogu

Певица Сюнне Валтри. Она пришла в форму благодаря упорным тренировкам и постоянным выступлениям.

Сюнне Валтри ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS/ ja Liis Treimann

Sünne Valtri ФОТО: Instagram

Певица Майкен. А вот Майкен похудела из-за того, что рассталась со своим парнем и потеряла аппетит. Теперь же она выздоровела и поддерживает свою стройную форму.

Майкен ФОТО: Elu24kolaaŽ

Майкен ФОТО: Erakogu

Ведущая Мадли Вилсар. После автомобильной аварии она немного располнела, потому как не могла двигаться, теперь же девушка стала снова активной и стройной.

Мадли Вилсар ФОТО: Elu24 kollaaž

Мадли Вилсар ФОТО: Instagram

Певица Яна Каск. Певице удалось похудеть случайно из-за стресса. Хотя дальше худеть она и не планирует, спортивную форму все же поддерживает.

Яна Каск ФОТО: Elu24 kollaaž. Foto: Dejavu/ Rene Lutterus

Яна Каск ФОТО: Rene Lutterus