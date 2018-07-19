Никотин в любой форме должен быть запрещен беременным

Все мы знаем о том, как опасно курение во время беременности, но многие женщины считают, что различные альтернативы традиционных сигарет гораздо менее опасны для их здоровья и организма будущего ребенка. Однако исследование показало, что если в период беременности женщина пользуется электронными сигаретами или никотиновыми пластырями, то риск развития синдрома внезапной детской смерти у ребенка в будущем вырастает. МедикФорум напоминает, что данный синдром связан с неожиданной и необъяснимой смертью относительно здорового ребёнка, которая происходит в возрасте до 12 месяцев. Обычно синдром внезапной детской смерти развивается во сне и бывает связан с нарушениями дыхания, пишет Medikforum.ru.