Никотин в любой форме должен быть запрещен беременным

Использование электронных сигарет или никотиновых пластырей во время беременности увеличивает последующий риск синдрома внезапной детской смерти. Исследование показало очередную опасность никотина для организма беременных и их детей.
Все мы знаем о том, как опасно курение во время беременности, но многие женщины считают, что различные альтернативы традиционных сигарет гораздо менее опасны для их здоровья и организма будущего ребенка. Однако исследование показало, что если в период беременности женщина пользуется электронными сигаретами или никотиновыми пластырями, то риск развития синдрома внезапной детской смерти у ребенка в будущем вырастает. МедикФорум напоминает, что данный синдром связан с неожиданной и необъяснимой смертью относительно здорового ребёнка, которая происходит в возрасте до 12 месяцев. Обычно синдром внезапной детской смерти развивается во сне и бывает связан с нарушениями дыхания, пишет Medikforum.ru.
Сегодня существует строгий запрет курения для беременных, поскольку табачный дым разрушает здоровье ребенка. Многим курильщицам, решившим забеременеть, медики советуют использовать никотинозаместительную терапию, к которой относят пластыри или таблетки с никотином. И вот теперь исследование показало, что никотин в любой форме опасен для будущего малыша, так как он увеличивает вероятность синдрома внезапной детской и смерти. Таковы результаты экспериментов с участием лабораторных крыс.
Отметим, что курение во время беременности всё ещё довольно распространено во многих странах, несмотря на пропаганду, которая ведется в течение десятков лет. Наблюдения показывают, что свыше 10% беременных продолжают курить. Никотин намного увеличивает вероятность выкидыша, преждевременных родов, дефицита массы тела ребенка при рождении и мертворождения.