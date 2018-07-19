Пиво и вино помогает мужчинам стать отцами

Регулярно пропускающие по одной-двум кружкам пива мужья теперь получили в свое распоряжение железобетонный аргумент, который защитит их от критики со стороны жен. Исследователи выяснили, что умеренное употребление пива увеличивает количество спермотозоидов, а значит, повышает шансы мужчин на отцовство. Примерно такой же эффект даёт и бутылка вина, которую необходимо выпить не разом, а в течение всей недели. Итальянские исследователи провели опрос 323 мужчин о том, какое количество алкоголя они употребляют. Затем все представители сильного пола прошли через спермограммы.

Результаты исследования позволяют предположить, что содержащиеся в вине и винограде антиоксиданты могут улучшить качество и количество сперматозоидов, защищая их от повреждений. В пиве за этот эффект отвечает компонент под названием ксантогумол из хмеля. В целом установлено, что для достижения данного эффекта мужчины должны употреблять от 4 до 7 кружек пива или бокалов вина в неделю. При этом речь не идет о том, чтобы выпивать все эти спиртные напитки за один или два дня. Эффект достигается только в том случае, если алкоголь плавно распределяется в течение семи дней.