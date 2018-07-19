Что защищает от пота: дезодорант или антиперспирант?

Дезодорант — средство, которое устраняет неприятный запах, а антиперспирант борется с причиной его возникновения — потом. В этом и заключается основное различие между косметическими продуктами.

Основная задача дезодоранта — скрыть запах пота. В состав действующей формулы средства входит комплекс веществ, которые подавляют активность бактерий — причину запаха. Продукт не влияет на работу сальных желез, пишет Segodnya.ua.

Принцип действия антиперспиранта диаметрально противоположен. Он на определенный промежуток времени блокирует выводные протоки потовых желез. Используя такое средство, вы значительно уменьшаете или полностью блокируете количество выделяемого пота, что позволяет избежать неприятного запаха.

Что выбрать?

Выбирая подходящее средство, стоит исходить из ваших потребностей и физиологических особенностей. Если потоотделение умеренное и не доставляет дискомфорта, для повседневного использования лучше выбрать дезодорант. В случае гипергидроза (проблема чрезмерного потоотделения) и для предотвращения влажных следов на одежде предпочтительно использовать антиперспирант.

Как наносить?

Дезодорант рекомендуется наносить на чистую и сухую кожу. Антиперспирант, в свою очередь, не следует применять сразу после водных процедур, поскольку после душа каналы потовых желез наполнены влагой и действующие компоненты антиперспиранта не смогут проникнуть вглубь эпидермиса.

Нельзя наносить гигиенические средства сразу после депиляции. Активные химические компоненты могут вызвать раздражение.

Не стоит использовать антиперспирант перед занятиями в спортивном зале, посещением сауны. Во время активного потоотделения из организма выводятся ненужные вещества.