Многодетным матерям грозит старческое слабоумие

Наличие более пяти детей увеличивает риск женщины столкнуться со старческим слабоумием на 70%, по сравнению с теми матерями, у которых количество детей меньше. Исследователи из Южной Кореи полагают, что этот риск связан с резким всплеском уровня гормона эстрогена, который типично отмечается к концу беременности. Ученые также обнаружили, что женщины с незавершенной беременностью, то есть, прошедшие через выкидыш или аборт, наполовину чаще сталкиваются с болезнью Альцгеймера. По мнению ученых, эстроген производит защитное воздействие в первые недели беременности, стимулируя мозг, пишет Medikforum.ru.

Исследователи сделали свои выводы на основе наблюдений за 3 549 женщинами из Южной Кореи и Греции, за которыми наблюдали с возраста в 71 год. Женщины предоставляли информацию о своих детях, а также обо всех беременностях. Кроме того, все женщины проходили через тесты на память и мышление, с помощью которых можно было выявить начальную стадию старческого слабоумия или его прекурсоры, то есть умеренные когнитивные нарушения. В целом, у 118 женщин развилась болезнь Альцгеймера, а еще 896 столкнулись с умеренными когнитивными нарушениями.