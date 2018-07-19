Риск супружеских измен зависит от домашних животных

Никому из нас не хочется верить в то, что наш любимый человек изменяет, но суровая реальность такова, что число супружеских измен постоянно растет. Это становится возможным, в том числе, и за счет того, что поход налево значительно упростился благодаря мобильным приложениям и сайтам для знакомств, а также широкому использованию интернета. В Великобритании недавно провели исследование, которое показало, что не менее 45% местных мужчин хотя бы один раз совершали супружескую измену, а среди женщин эта цифра составила 21%. Некоторые семейные психологи считают данные показатели намного заниженными. Но каким образом можно с большей степенью вероятности предположить, что ваш партнер решится на измену?

Теперь выяснилось, что мужчины и женщины, которые держат кошек, с большей степенью вероятности ходят на сторону. К такому выводу пришли психологи, работавшие по заказу одного из сайтов знакомств. Они выяснили, что более 25% их пользователей, которые как раз используют сайт для супружеских измен, имеют кошек. А вот обладатели собак гораздо реже изменяют, так как на их долю пришлось только 10% посетителей данного сайта, пишет Medikforum.ru.