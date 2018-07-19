Именно это время пробуждения делает женщин красивыми

Мало кто из представительниц прекрасного пола знает о том, что существует не только наиболее удачное время для отхода ко сну, но и время пробуждения для того, чтобы впоследствии выглядеть наиболее привлекательной. Косметологи из Великобритании провели исследование и узнали некоторые привычки тысяч женщин, а также то, как их отношение к ночному отдыху отражается на внешнем виде. В частности, удалось выяснить, что расходующие, в среднем, 9 часов и 10 минут на сон люди чаще всего довольны своим внешним видом. При этом, конечно, речь идёт о высококачественном сне, который не прерывается через каждый час и позволяет человеку отдохнуть, пишет Medikforum.ru.

А вот идеальное время отхода ко сну и пробуждения вряд ли придется по душе большинству женщин, поскольку оно лишает их привычной вечерней активности. Исследование показало, что лучше всего ложиться в постель в 9:45 вечера, а просыпаться в 6:55 утра. Судя по всему, столь ранний отход ко сну себе могут позволить женщины, не обремененные заботами о семье и доме после работы. Кроме того, у них также должна быть смелость отказаться от просмотра любимых ток-шоу и телепередач в вечернее время, чтобы посвятить себя качественному отдыху.