Китаянка семь лет пила таблетки для похудения и потолстела вдвое

Девушка под псевдонимом Сяоли (Xiaoli) впервые решила попробовать таблетки для похудения, когда ей было 18 лет. Тогда она увидела рекламу добавок, которые только начали набирать популярность, по телевизору. В начале их приема она весила около 45 килограммов.

Первое время препараты действительно работали, но, как только она переставала принимать их, вес возвращался, а затем увеличивался по сравнению с первоначальными показателями, пишет Medikforum.ru.

Это подтолкнуло Сяоли к тому, что она начала пробовать другие добавки и разнообразные диеты. Однако каждый раз, когда она переставала придерживаться очередного способа, вес только увеличивался и спустя семь лет достиг 90 килограммов. Кроме того, из-за бесконтрольного приема таблеток у нее начались проблемы с печенью.

В начале июля китаянка решилась на операцию по уменьшению объема желудка.