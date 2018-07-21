Исследование: чтобы похудеть, нужно думать особым образом

Если они фокусируются на пищевой ценности блюда, а не на его вкусе, то люди выбирают порции меньшего размера. Если же думать о вкусе и удовольствии, мозг излишне возбудится, что приведет к перееданию, говорят специалисты Университета Тюбингена, пишет Meddaily.ru.

По их данным, мозг тучных людей вообще реагирует особым образом во время еды. Он инстинктивно выбирает большие порции. Правда, мысли о здоровье все же позволяют контролировать объем потребляемой пищи. Подобный настрой инициирует активность в префронтальной коре - зоне мозга, связанной с самоконтролем и будущем планированием потребления пищи.