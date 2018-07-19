Ученые выяснили, чем опасен поздний ужин

Привычка ужинать менее чем за два часа до сна может привести к развитию рака молочной железы и простаты. К такому выводу пришли исследователи из Глобального института здоровья в Барселоне.

Ученые проанализировали данные о болезни 1205 женщин с раком молочной железы и 621 мужчин с раком простаты. Также участвовала контрольная группа добровольцев без онкологических заболеваний — их расспросили о режиме сна и питания, пишет Life.ru.

Специалисты установили, что наименьший риск развития рака молочной железы и простаты имели те, кто ужинал как минимум за два часа до сна. Сильнее всего данный эффект был выражен у "жаворонков" или тех, кто вел здоровый образ жизни.