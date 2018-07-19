Ей всего пять, но она уже знает про ботокс. Вот до чего доводят детские конкурсы красоты

Для некоторых людей он стал настоящим откровением: оказывается, колоть ботокс в наше время можно даже восьмилетним девочкам, а к шести годам вполне реально иметь за плечами опыт участия в 300 конкурсах!

Только представьте: раз в три месяца мать Бритни Кэмпбелл водила девочку к косметологу на уколы ботокса и восковую эпиляцию, чтоб малышка была «не хуже других», пишет Lifter.com.ua.

Всем этим косметическим процедурам Бритни подвергалась ради участия в многочисленных детских конкурсах красоты.