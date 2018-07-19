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  • Ей всего пять, но она уже знает про ботокс. Вот до чего доводят детские конкурсы красоты

Ей всего пять, но она уже знает про ботокс. Вот до чего доводят детские конкурсы красоты

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ФОТО: скриншот с youtube.com

В 2011 году мир впервые увидел шоу Toddlers&Tiaras. Это американская развлекательная передача и по совместительству детский конкурс красоты, пишет Upsocl.

Для некоторых людей он стал настоящим откровением: оказывается, колоть ботокс в наше время можно даже восьмилетним девочкам, а к шести годам вполне реально иметь за плечами опыт участия в 300 конкурсах!

Только представьте: раз в три месяца мать Бритни Кэмпбелл водила девочку к косметологу на уколы ботокса и восковую эпиляцию, чтоб малышка была «не хуже других», пишет Lifter.com.ua.

Всем этим косметическим процедурам Бритни подвергалась ради участия в многочисленных детских конкурсах красоты.

Мать Бритни заявляла: все это делается только с согласия дочери. Но социальные службы все равно забрали девочку из такой "продвинутой" семьи.

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