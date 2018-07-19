Медсестры издевались над новорожденным и снимали это на видео

Тревогу подняли родители сына. Они узнали малыша, когда просмотрели видео. Его медсестры выложили на популярную онлайн-платформу.

На видео видно, как лицо младенца сжимают руки взрослого, кожу на щеках растягивают в разные стороны, чтобы получить разные гримасы.

По ребенку заметно, что такие издевательства ему не нравятся, а вот медсестры просто умирают со смеху, пишет Lifter.com.ua.

Ребенка положили в госпиталь с подозрением на опасную инфекцию. Вот как случившееся прокомментировал спикер управления здравоохранением Таифа Абдулхади ар-Раби:

"Отдел здравоохранения исследовал видеозаписи и смог определить медсестер, которые появились в видеоролике, по больнице, где произошел инцидент".

Медсестер лишили возможности работать по специальности.

Отец малыша признался, что был шокирован увиденным: ребенок находился в палате интенсивной терапии на протяжении десяти дней, и он даже не мог себе представить, что врачи могут так обращаться с младенцем.