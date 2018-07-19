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Медсестры издевались над новорожденным и снимали это на видео

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ФОТО: Скриншот видео

Три медсестры из города Эт-Таиф в Саудовской Аравии были уволены после того, как мучили на камеру младенца, попавшего в госпиталь из-за опасной инфекции, пишет Mambee.

Тревогу подняли родители сына. Они узнали малыша, когда просмотрели видео. Его медсестры выложили на популярную онлайн-платформу.

На видео видно, как лицо младенца сжимают руки взрослого, кожу на щеках растягивают в разные стороны, чтобы получить разные гримасы.

По ребенку заметно, что такие издевательства ему не нравятся, а вот медсестры просто умирают со смеху, пишет Lifter.com.ua.

Ребенка положили в госпиталь с подозрением на опасную инфекцию. Вот как случившееся прокомментировал спикер управления здравоохранением Таифа Абдулхади ар-Раби:

"Отдел здравоохранения исследовал видеозаписи и смог определить медсестер, которые появились в видеоролике, по больнице, где произошел инцидент".

Медсестер лишили возможности работать по специальности.

Отец малыша признался, что был шокирован увиденным: ребенок находился в палате интенсивной терапии на протяжении десяти дней, и он даже не мог себе представить, что врачи могут так обращаться с младенцем.

Посетители соцсетей заклеймили работниц госпиталя, в их адрес прозвучало много гневных комментариев: "Я сама акушерка, поэтому меня это очень разозлило. Рада, что они лишились лицензии и не смогут больше работать по специальности. Они - не медсестры, а лишь глупые женщины, которые прикидывались медработницами".

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