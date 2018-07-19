Читательница: хочу выйти из декрета и начать работать, но муж не разрешает

«Я не хочу идти на полную ставку, согласна работать на полставки, чтобы чем-то заниматься и реализовывать себя. Мы с мужем уже два раза сильно ссорились, мы друг друга обвиняем, и никто не отступает от своего мнения», - жалуется эстонка, пишет Sobranna.ee.

Комментирует психолог Вайке Кумари:

«Довольно понятно, почему вы хотите выйти на работу, но из вашего короткого письма неясно, почему ваш муж против. А ваш муж оставался с ребенком на выходные один? Возможно, тогда он лучше вас поймет и будет знать, чем вы занимаетесь дома и как себя чувствуете.

Может, ваш муж думает, что настоящий мужчина должен содержать семью, а вы должны сидеть с ребенком. Если мать счастлива, счастлив и ребенок. А если вы недовольны своим статусом, то этот стресс передается и вашему ребенку. Если вы спокойно объясните это мужу и будете его активно слушать, возможно, поймете, почему он не хочет отпускать вас на работу. И расскажите ему, что вы чувствуете и почему хотите на работу.