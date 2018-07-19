Читательница: хочу выйти из декрета и начать работать, но муж не разрешает

«Я уже два года нахожусь в декретном отпуске и сейчас хочу выйти на работу, но муж не разрешает», - написала женщина на форуме Perekeskus Sina ja Mina.
«Я не хочу идти на полную ставку, согласна работать на полставки, чтобы чем-то заниматься и реализовывать себя. Мы с мужем уже два раза сильно ссорились, мы друг друга обвиняем, и никто не отступает от своего мнения», - жалуется эстонка, пишет Sobranna.ee.
Комментирует психолог Вайке Кумари:
«Довольно понятно, почему вы хотите выйти на работу, но из вашего короткого письма неясно, почему ваш муж против. А ваш муж оставался с ребенком на выходные один? Возможно, тогда он лучше вас поймет и будет знать, чем вы занимаетесь дома и как себя чувствуете.
Может, ваш муж думает, что настоящий мужчина должен содержать семью, а вы должны сидеть с ребенком. Если мать счастлива, счастлив и ребенок. А если вы недовольны своим статусом, то этот стресс передается и вашему ребенку. Если вы спокойно объясните это мужу и будете его активно слушать, возможно, поймете, почему он не хочет отпускать вас на работу. И расскажите ему, что вы чувствуете и почему хотите на работу.
Другой вариант, если учтете мнение мужа, сделать вашу жизнь дома интереснее и найти себе хобби. А вдруг сейчас самое подходящее время, чтобы начать заниматься спортом или же выучить новый язык. Составьте себе план действий и думайте о том, что хотите делать, а не о том, чего вы не хотите».