Шесть причин сильной тяги к сладкому

Одной из причин, заставляющих человека набрасываться на лакомства с сахаром является несистемное питание, когда между приемами пищи проходит много времени. Потребность в сладком при этом – оптимизационное решение организма быстро поднять уровень глюкозы в крови и поддержать мозг, захандривший от нехватки питательных веществ. В таком случае невозможно волевым усилием избежать употребления сладкого, но проблема в том, что многие не могут остановиться и съедают сразу много, пишет Medikforum.ru.

Также сильная тяга к сладкому может вызываться грибковой инфекцией в кишечнике – при этом страсть может принять форму болезненной привязанности. Другим фактором желания съесть что-нибудь сладкое являются тяжелые нагрузки, после которых организм стремится восстановить свои силы.

Кроме того, обострившаяся любовь ко всему сладкому может сигналить о нехватке микроэлементов, например, магния, фосфора или хрома. Такую проблему можно решить, обогатив свой рацион разнообразными продуктами, в которых много витаминов и других полезных веществ.