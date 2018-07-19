Идеальный муж по знаку Зодиаку

Каким мужем будет Рак? Чего ждать от брака с Девой? Все ли Козероги начисто лишены романтики? Такие вопросы часто задают друг другу любительницы астрологии, хорошо, впрочем, понимая, что супружеские отношения — дело все же индивидуальное. В конце концов, не зря же гороскоп совместимости придумали!
И все же вопрос о том, за мужчин каких знаков лучше выходить замуж, тревожит многих, пишет Lady.mail.ru.
А универсального ответа тут в общем-то и нет.
Например, ты можешь выйти замуж за Овна и остаться довольна своим выбором, если отлично ладишь с детьми дошкольного возраста и неплохо понимаешь трудных подростков. До зрелых суждений и взвешенного отношения к миру Овен дорастет где-то к пенсии, а до того тебя ждет очень беспокойное семейное счастье. Но кому-то это нравится.
Ты можешь выйти замуж за Тельца и не пожалеть об этом, если умеешь не просто уважать чужие желания, а принимать их как данность. Еще в таком браке тебе не помешает интуиция: с Тельцом тебе о многом придется догадываться, чаще всего — о причинах его недовольства. Зато проблемы вы будете решать вместе, быстро и эффективно, причем большую часть забот он возьмет на себя. Чем не идеальный муж?
За мужчину, родившегося под знаком Близнецов, ты можешь выйти замуж, если тебе нравится принимать решения. Делать это придется часто, потому что в жизни Близнецов постоянно происходит что-то, на что окружающим приходится реагировать. Обычно в этом виноваты сами представители знака, но они же ни за что не признаются. Так что спокойно будет вряд ли, но, может быть, тебе это и не нужно?
За мужчину, родившегося под знаком Рака, стоит выйти замуж, если ты любишь поговорить по душам и почувствовать себя незаменимой. Раки с детства умеют создавать прочные эмоциональные связи (и извлекать из них пользу). Но есть у представителей знака и таланты более практического свойства: например, копить деньги, жить по средствам, комфортно организовывать быт и хорошо отдыхать. Звучит неплохо, правда?
За Льва стоит выйти замуж, если ты всерьез беспокоишься о том, что люди скажут. Во-первых, среди Львов много достойных женихов, так что скажут наверняка много хорошего. Во-вторых, Лев тоже придает этому значение, поэтому тебе не придется волноваться о своей репутации. А еще он будет тебя радовать, потому что это отлично умеет, и баловать, потому что любит. В чем подвох? Ну, например, в том, что Лев будет долго скрывать то, что может тебе не понравиться. Ничего не поделаешь, у всех свои недостатки.
За мужчину-Деву стоит выйти замуж, если ты очень этого хочешь. Собственно, по-другому и не получится: уговаривать и настаивать он вряд ли будет, потому что уважает чужие желания и нежелания. Возможно, в браке тебе иногда придется быть двигателем и локомотивом, а также тем самым человеком, который бережет семейные ценности, помнит дни рождения родственников, покупает всем подарки и делает много других важных вещей. Тут Дева вряд ли будет хорошим помощником. Зато во всем, что касается быта, финансов и стратегического планирования, ты сможешь на него положиться. И это здорово!
За мужчину, родившегося под знаком Весов, ты можешь выйти замуж, если для тебя важно ощущение гармонии. Ее они умеют создавать в любых условиях и обстоятельствах, от близких же требуется только не слишком сопротивляться. Но если захочется обстоятельства изменить, то действовать придется тебе, а мужчина будет в лучшем случае твоим помощником. Так что, если ты лидер по натуре, возможно, это как раз твой идеальный муж.
Выйти замуж за Скорпиона можно, даже если он утверждает обратное. Ты не пожалеешь об этом, если брак не кажется тебе легкой прогулкой по залитой солнцем лужайке, а любая преграда на пути не представляется катастрофой. Если ты к тому же считаешь, что не на все вопросы есть простые ответы, не у всех поступков есть явные мотивы, и не все люди разделяют общепринятые представления о плохом и хорошем, то Скорпион может стать для тебя идеальным мужем.
Выйти замуж за Стрельца очень легко. Трудно не выйти, если он захотел на тебе жениться — он стремится всегда получать то, что хочет. В браке это вряд ли изменится. Поэтому лучше еще до свадьбы убедиться в том, что вы оба хотите от жизни одного и того же. Если это так, то, вполне вероятно, у тебя будет идеальный муж!
Выйти замуж за Козерога не просто можно, а даже придется, если он этого хочет. Разница со Стрельцом в том, что он берет наскоком, а Козерог — измором. Он умеет ждать. Ты тоже? Поздравляем, у вас может получиться отличный брак, гармоничный и стабильный. Если ты любишь строить планы на десять лет вперед и ценишь вещи, купленные десять лет назад, Козерог может стать для тебя идеальным мужем.
Выйти замуж за Водолея можно, если народная мудрость про «одну сатану» и прочие тезисы о неразделимости супружеских пар кажутся тебе сомнительными. Водолей даже в самых близких отношениях сохранит собственные интересы и условную территорию, которая лишь иногда будет открываться для тебя. И будет благодарен, если ты сделаешь то же самое. В общем, он будет идеальным мужем для женщины, которой не нужен идеальный муж.
Выйти замуж за мужчину, родившегося под знаком Рыб, можно, если ты точно не хочешь оказаться за каменной стеной. И даже готова сама становиться ею хотя бы иногда. А еще — если ты не видишь своего счастья без романтики, и точно знаешь, что любовная лодка может разбиться о быт, если вовремя не принять меры. Муж-Рыбы отлично справляется с тем, чтобы наполнить повседневную жизнь сюрпризами. Лови его, если хочешь от брака именно этого!