Идеальный муж по знаку Зодиаку

За мужчину, родившегося под знаком Весов, ты можешь выйти замуж, если для тебя важно ощущение гармонии. Ее они умеют создавать в любых условиях и обстоятельствах, от близких же требуется только не слишком сопротивляться. Но если захочется обстоятельства изменить, то действовать придется тебе, а мужчина будет в лучшем случае твоим помощником. Так что, если ты лидер по натуре, возможно, это как раз твой идеальный муж.

Выйти замуж за Скорпиона можно, даже если он утверждает обратное. Ты не пожалеешь об этом, если брак не кажется тебе легкой прогулкой по залитой солнцем лужайке, а любая преграда на пути не представляется катастрофой. Если ты к тому же считаешь, что не на все вопросы есть простые ответы, не у всех поступков есть явные мотивы, и не все люди разделяют общепринятые представления о плохом и хорошем, то Скорпион может стать для тебя идеальным мужем.

Выйти замуж за Стрельца очень легко. Трудно не выйти, если он захотел на тебе жениться — он стремится всегда получать то, что хочет. В браке это вряд ли изменится. Поэтому лучше еще до свадьбы убедиться в том, что вы оба хотите от жизни одного и того же. Если это так, то, вполне вероятно, у тебя будет идеальный муж!

Выйти замуж за Козерога не просто можно, а даже придется, если он этого хочет. Разница со Стрельцом в том, что он берет наскоком, а Козерог — измором. Он умеет ждать. Ты тоже? Поздравляем, у вас может получиться отличный брак, гармоничный и стабильный. Если ты любишь строить планы на десять лет вперед и ценишь вещи, купленные десять лет назад, Козерог может стать для тебя идеальным мужем.

Выйти замуж за Водолея можно, если народная мудрость про «одну сатану» и прочие тезисы о неразделимости супружеских пар кажутся тебе сомнительными. Водолей даже в самых близких отношениях сохранит собственные интересы и условную территорию, которая лишь иногда будет открываться для тебя. И будет благодарен, если ты сделаешь то же самое. В общем, он будет идеальным мужем для женщины, которой не нужен идеальный муж.