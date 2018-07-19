Работающие матери приносят большую пользу своим детям

Ученые и психологи на протяжении десятков лет говорили о том, что дети работающих матерей не получают достаточного внимания и заботы, и это негативно сказывается на их воспитании. Однако теперь ученые из США и Великобритании на основе анализа информации более чем по 100 000 мужчин и женщин из 29 стран пришли к выводу о том, что работающие матери оказывают положительное воздействие на своих детей. Правда, уже во взрослом возрасте. В частности, выяснилось, что девочки, чьи матери усердно работали, в будущем добиваются успехов в карьере, пишет Medikforum.ru.

Любопытно, что сыновья работающих матерей во взрослом возрасте тратят больше времени на заботу о каких-либо членах своей семьи. При этом исследование не выявило никакой существенной связи между занятостью матери и уровнем счастья ее ребенка уже во взрослом возрасте. Другими словами, дети работающих мам бывают такими же счастливыми или несчастливыми во взрослом возрасте, как и дети домохозяек. Отметим, что данное исследование оценивало только связь между занятостью матери и успехами ее детей позднее в жизни. Оно ни в коем случае не утверждает, что постоянно находящиеся со своими детьми дома матери не приносят им тем самым никакой пользы.