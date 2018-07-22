Кто из мужчин может простить измену, а кто — нет? Определяем по знаку Зодиака

1. Овен

Если его женщина предпочтет другого, мужчина-Овен надолго впадет в шоковое состоянии. Он будет кричать и ругаться, не исключено даже рукоприкладство. Его привычный мир рухнет, поэтому измену он не простит никогда. Скорее, будет мстить — возможно, даже не один год.

2. Телец

Тельцы напрочь теряют из-за предательства веру в людей и становятся меркантильными и циничными. Все плохое, что прячется в недрах их душ, вылезет наружу, и они будут думать не столько про душевную боль, сколько о том, как отобрать у предательницы все совместно нажитое имущество и подаренные раньше подарки, пишет Fabiosa.ru.

3. Близнецы

Если людям, рожденным под знаком Близнецы, приходится пережить измену, это мгновенно убивает в их душе чувство любви. Зато рождает желание превратить это событие в великую киношную драму, поэтому окружающим еще долго придется терпеть их страдальческие излияния.

4. Рак

Мужчину-Рака измена просто убьет. Он даже, возможно, будет искать способы покончить жизнь самоубийством, но вряд ли решится на этот рискованный шаг, а скорее пристрастится к вредным привычкам и начнет объедаться фастфудом. Но будет готов простить любимую женщину в любую секунду.

5. Лев

Лев никогда не покажет окружающим, что ему больно. Он молча соберет вещи изменщицы и выставит ее за дверь. Затем будет горевать несколько дней в гордом одиночестве, ломая мебель в доме и круша посуду. А затем просто начнет искать себе новую пассию.

6. Дева

Мужчины-Девы обычно сразу же расстаются с женщиной, когда узнают про ее измену. Но при посторонних будут мило улыбаться своей бывшей возлюбленной, как ни в чем не бывало. Предательницу могут и простить, если раскаянье будет достаточно искренним.

7. Весы

Узнав про измену, мужчины-Весы способны устраивать целые театральные представления. Они будут заламывать руки, бить посуду и выбрасывать в окна обручальные кольца. Поначалу могут преследовать бывшую и указывать ей, что она неидеальна, но, так уж и быть, может вернуться. А если поймут, что все кончено, сразу уходят в шумное веселье.

8. Скорпион

Мужчина-Скорпион, узнав про предательство, начнет мстить. При посторонних и не очень близких знакомых он будет держаться спокойно, но вот наедине устроит изменщице целый марафон скандалов и разборок. А расставшись, обязательно перестанет здороваться на улице.

9. Стрелец

Стрельцы не будут выкидать вещи в окно, не будут устраивать из происходящего драму, они все простят и уйдут первыми, проведя беседу о том, как много человек теряет. После этого мужчина-Стрелец и сам, скорее всего, пустится во все тяжкие, но, пройдя этот этап, способен полностью простить свою любимую.

10. Козерог

Козерог просто впадет в великую депрессию. Но мысль о потраченных за все эти годы деньгах приведет его в чувство. Мужчина просто отберет у бывшей все подарки и уйдет. Будет переживать о случившемся годами, а потом начнет жить дальше и, скорее всего, навсегда вычеркнет неверную из своей жизни.

11. Водолей

Мужчины-Водолеи довольно часто сталкиваются с изменами любимых женщин, а все по одной простой причине: они просто-напросто уделяют своим вторым половинкам недостаточно времени, на первое место ставя друзей и подруг. После измены будут долго рассказывать окружающим гадости о бывшей и медленно катиться по наклонной.

12. Рыбы

Изменять таким мужчинам может только самая черствая и неблагодарная женщина. Они делают все для своих отношений и потому очень страдают, если их предают. Никогда не станут изменять в ответ, но будут плакаться о своей трагедии всем знакомым девушкам. А вот свою любимую могут и простить, если она признает, что оступилась.