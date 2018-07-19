Какие оттенки в одежде помогут создать антивозрастной эффект

Каким бы парадоксальным это не казалось, но вот черной палитры в одежде с возрастом стоит избегать. Все дело в том, что это даже не цвет. Он буквально "высасывает" оттенки здоровья и молодости с лица, поэтому выбирать черный стоит только в тех случаях, когда вы готовы вооружиться красной помадой и хорошим румянцем. Сегодня предлагаем узнать, какие же оттенки будут играть на руку, отнимая по 5, 10, а то и 15 лет от возраста, пишет Fabiosa.ru.

Розовый

Вопреки стереотипам, это вовсе не только цвет для маленьких девочек. Розовый буквально придает образу ноток свежести, молодости и яркости. Он одаривает настроением как ту, кто его носит, так и окружающих. Разумеется, не стоит делать total look в розовом цвете, лучше выбрать деталь: пальто, жакет, шарфик.

Красный

Это центральный цвет, он универсален, поэтому подходит всем женщинам. Нужно лишь тщательно изучить оттенок своей кожи, чтобы понять, какой красный лучше выбрать: холодный (красный, уходящий в малиновый) или теплый (красный, уходящий в томатный). И помаду не забудьте под тон!

Синий

Опять же, нужно подобрать правильный оттенок этого цвета, тогда он заиграет своими удачными красками, подчеркнув только лучшее в вашей внешности, а также заметно омолодив ее. Для тех, кто любит темный, этот цвет с легкостью заменит черный, поэтому не стоит бояться привносить в свой образ немного яркости.

Коралловый

Очень освежающий цвет. Он ассоциируется с кокетливостью, чувственностью и недоступностью. Как и в случае с розовым, делать его монохромной фигурой вашего образа не стоит, можно подобрать блузу или рубашку кораллового оттенка, а поверх надеть пальто или жакет более темных тонов.

Лавандовый или фиалковый

Эти два оттенка играют по тем же правилам, что и розовый с коралловым. Они добавляют образу ноток яркости, свежести и молодости. Так, вы с легкостью можете надеть белую или кремовую блузу, а поверх дополнить ее фиалковым жакетом. Такие яркие акценты позволяют привлечь внимание именно к образу в целом, а не к морщинкам и другим неприятным деталям.

Принты

Они идут далеко не всем, так как чрезмерное количество разных цветов может сыграть против вас. Но если изначально подобрать те сочетания, которые вам к лицу, то такой проблемы с легкостью можно избежать. Обращайте внимание не только на то, как оттенки играют между собой, но и на то, как они сочетаются с вашей кожей.