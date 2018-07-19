Какие оттенки в одежде помогут создать антивозрастной эффект

Первое правило, которое нужно запомнить женщинам 45+ - осознать собственную уникальность. И нет, речь не о характере, а об особенностях кожи, ее оттенка, а также о цвете волос и глаз. Предположим, если у вас кожа с желтизной, то горчичные, желтые и бежевые наряды - не лучшее решение. Если же кожа по-королевски бледная, то не стоит выбирать тусклые тона (например, нежно-голубой). С возрастом это лишь подчеркнет синяки под глазами и морщины.
Каким бы парадоксальным это не казалось, но вот черной палитры в одежде с возрастом стоит избегать. Все дело в том, что это даже не цвет. Он буквально "высасывает" оттенки здоровья и молодости с лица, поэтому выбирать черный стоит только в тех случаях, когда вы готовы вооружиться красной помадой и хорошим румянцем. Сегодня предлагаем узнать, какие же оттенки будут играть на руку, отнимая по 5, 10, а то и 15 лет от возраста, пишет Fabiosa.ru.
Розовый
Вопреки стереотипам, это вовсе не только цвет для маленьких девочек. Розовый буквально придает образу ноток свежести, молодости и яркости. Он одаривает настроением как ту, кто его носит, так и окружающих. Разумеется, не стоит делать total look в розовом цвете, лучше выбрать деталь: пальто, жакет, шарфик.
Красный
Это центральный цвет, он универсален, поэтому подходит всем женщинам. Нужно лишь тщательно изучить оттенок своей кожи, чтобы понять, какой красный лучше выбрать: холодный (красный, уходящий в малиновый) или теплый (красный, уходящий в томатный). И помаду не забудьте под тон!
Синий
Опять же, нужно подобрать правильный оттенок этого цвета, тогда он заиграет своими удачными красками, подчеркнув только лучшее в вашей внешности, а также заметно омолодив ее. Для тех, кто любит темный, этот цвет с легкостью заменит черный, поэтому не стоит бояться привносить в свой образ немного яркости.
Коралловый
Очень освежающий цвет. Он ассоциируется с кокетливостью, чувственностью и недоступностью. Как и в случае с розовым, делать его монохромной фигурой вашего образа не стоит, можно подобрать блузу или рубашку кораллового оттенка, а поверх надеть пальто или жакет более темных тонов.
Лавандовый или фиалковый
Эти два оттенка играют по тем же правилам, что и розовый с коралловым. Они добавляют образу ноток яркости, свежести и молодости. Так, вы с легкостью можете надеть белую или кремовую блузу, а поверх дополнить ее фиалковым жакетом. Такие яркие акценты позволяют привлечь внимание именно к образу в целом, а не к морщинкам и другим неприятным деталям.
Принты
Они идут далеко не всем, так как чрезмерное количество разных цветов может сыграть против вас. Но если изначально подобрать те сочетания, которые вам к лицу, то такой проблемы с легкостью можно избежать. Обращайте внимание не только на то, как оттенки играют между собой, но и на то, как они сочетаются с вашей кожей.
Теперь вы знаете, какие цвета помогут скрыть истинный возраст и выглядеть моложе. Каждая женщина должна знать эти хитрости, ведь так вы сможете долго и уверенно чувствовать себя настоящей красоткой!