Питбуль вытащила семимесячную малышку из кроватки за памперс, чем спасла ей жизнь

Заподозрив что-то неладное, Нана выглянула в окно и увидела, что горит дом ее кузины, расположенный рядом. Надо было спасать детей!

Бросившись в спальню, она застала там питбуля, которая вытаскивала за памперс из кроватки ее семимесячную дочку. Собака опередила мать в спасении ребенка, пишет Fabiosa.ru.

Пожарная команда приехала в считанные минуты, но пламя успело натворить беды в двух строениях. Дом кузины выгорел, а у Чейчанды огонь повредил только крышу, но жилище стало не пригодным для жизни. Временно их семьи расположились у дяди. Причины пожара пока выясняются.

К счастью, кузины дома не было, поэтому никто не пострадал. А за спасение своей жизни, девятилетнего сына, восьмилетней дочки и крохотной малышки Нана благодарит героического питбуля:

«Я обязана ей всем. Если бы не Саша, я бы все еще была в постели, и дело могло бы закончиться значительно хуже».