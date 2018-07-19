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Люксовый бренд сжег свою одежду на сумму 36 миллионов долларов

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ФОТО: Scanpix

Британский люксовый бренд Burberry в прошлом году сжег собственную продукцию на сумму 36 миллионов долларов, пишет Times.

По данным издания, за последние пять лет маркой было уничтожено одежды практически на 118 миллионов долларов. Инсайдеры сообщают, что люксовые производители избавляются от нераспроданных товаров, чтобы предотвратить их кражу или перепродажу на «серых рынках» «неправильным людям» по более низким ценам, пишет Lenta.ru.

Burberry заверяет, что вещи утилизируют в специальных экологичных мусоросжигательных установках, а полученную в процессе энергию используют на производстве.

Burberry — один из старейших британских брендов, специализируется на производстве одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс. Компания основана в 1856 году, ее штаб-квартира находится в Лондоне.

В феврале креативный директор Burberry, дизайнер Кристофер Бейли заявил, что своей коллекцией сезона весна-лето 2018 поддержал права геев, лесбиянок и других сексуальных меньшинств. Для этого, по словам Бейли, он дополнил традиционный бежевый тартан дома деталями в цветах радужного флага.

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