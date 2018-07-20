Женщина лишилась ноги из-за пореза при бритье

43-летняя Таня Черножуков (Tanya Czernozukow) порезалась, когда брила ногу. В ранку попала инфекция, и вскоре на месте пореза образовался струп шириной 2,5 сантиметра. Мать советовала показать его врачу, но женщина не видела в этом необходимости, пишет Lenta.ru.

«Через неделю нога так болела, что я пошла в больницу, — рассказывает Черножуков. — Меня госпитализировали на пять дней. Врачи сказали, что это язва, и прописали мне сильные антибиотики».

Лечение не помогло. «За считанные недели вся голень от лодыжки до колена стала зеленой и черной», — говорит женщина. Ситуация ухудшилась, когда у женщины нашли диабет. Из-за него язва не заживала и продолжала расти.

Инфицированное место отекло, что затруднило кровоснабжение. В результате ткани стали отмирать, и началась гангрена. «Мне приходилось держать ногу в пластиковом пакете — столько жидкости из нее вытекало, — утверждает Черножуков. — Такое ощущение, что попала в фильм ужасов».

Материалы по теме

00:04 — 26 апреля

Палец в рот не клади

Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина

Специалисты 18 месяцев пытались победить болезнь. Женщина пила таблетки, пробовала лечебные кремы и даже личинкотерапию, при которой в рану подсаживают живых опарышей, чтобы они обгрызли омертвевшие ткани. Все усилия были тщетны.

После этого врачи посоветовали Черножуков подумать об ампутации. «Они сказали, что можно обойтись и без этого, но язва не заживет еще несколько лет, а, может, и никогда, — вспоминает она. — Я ответила им: "Ладно, режьте"».

Ампутация остановила распространение инфекции. По словам женщины, боль исчезла, и жизнь стала налаживаться. Она сетует лишь на то, что после болезни стала бояться брить ноги, и ей пришлось перейти на эпиляцию воском.