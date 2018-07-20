Можно ли понять по жестам, что человек врет

Невозможно раскрыть неправдивость предоставляемой человеком информации по его телодвижениям, утверждают американские психологи, пишет Medikforum.ru.

«Нельзя со 100% вероятностью определить обман лишь по внешним признакам собеседника», - приводится их мнение в публикации.

Как отмечают эксперты, жесты, которые многие могут счесть за проявление обмана, на самом деле указывают на испытываемый дискомфорт. Такие движения, например, можно наблюдать в моменты волнения, возникающие по самым разным причинам, будь то разговор с кем-то влиятельным или неуверенность в своем внешнем виде.

«Дискомфорт может быть вызван десятками различных факторов, а ложь является лишь одним из них, что уменьшает шансы на ее распознавание по языку тела», - высказались по этому поводу психологи.