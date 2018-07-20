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Можно ли понять по жестам, что человек врет

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Ссора. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Американские ученые опровергли известное утверждение о том, что язык тела может выдать то, что человек пытается скрыть, и что по каким-то жестам и движениям можно уличить обманщика. Их доводы опубликованы в издании Psychologytoday.

Невозможно раскрыть неправдивость предоставляемой человеком информации по его телодвижениям, утверждают американские психологи, пишет Medikforum.ru.

«Нельзя со 100% вероятностью определить обман лишь по внешним признакам собеседника», - приводится их мнение в публикации.

Как  отмечают эксперты, жесты, которые многие могут счесть за проявление обмана, на самом деле указывают на испытываемый дискомфорт. Такие движения, например, можно наблюдать в моменты волнения, возникающие по самым разным причинам, будь то разговор с кем-то влиятельным или неуверенность в своем внешнем виде.

«Дискомфорт может быть вызван десятками различных факторов, а ложь является лишь одним из них, что уменьшает шансы на ее распознавание по языку тела», - высказались по этому поводу психологи.

Напомним, что жестами вранья считаются непроизвольные движения - покусывание губ, отведение глаз в сторону, манера теребить волосы или мочку уха и другие.

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