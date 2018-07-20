Сок ужасен для детей. Почему мы продолжаем им его давать?

В The New York Times опубликовали статью профессоров-педиатров Эрики Р. Ченг , Лорен Г. Фихтнер и Аарона Э. Кэрролла, в которой сказано, что стакан апельсинового сока содержит около 10 чайных ложек сахара - такое же количество, как и сладкая газировка, пишет Lifter.com.ua.

Казалось, этого должно было быть достаточно, чтобы забыть про соки, но часто идет в ход такой аргумент: «Да, но фруктовый сок содержит в себе витамины». В этом есть доля правды: в стакане апельсинового сока на содержится 170 мг витамина С.

Но... ежедневная потребность в этом витамине не превышают 90 мг для мужчин и 75 мг для женщин, остальное выделяется с мочой.

И в организме остается тонна сахара и ни одного волокна. Даже если на коробке нарисована целая фруктовая корзина.

Весь этот сахар в крови приводит к ожирению и многим еще худшим бедам. 18,4% американских детей имеют избыточный вес, а сок нередко является основным виновником его появления.

К сожалению, сейчас подрастает поколение детей, зависимых от сладкого.

Вот что опубликовали на Parenting.com:

"Организм реагирует, производя большое количество инсулина - гормона, который выметает сахар из крови в клетки организма. Уровень сахара в крови может упасть настолько быстро, что ребенок может чувствовать дрожь или вялость.

Неудивительно, что низкий уровень сахара в крови может вызвать тягу к большому количеству сладостей, что создает порочный круг сахарных максимумов и минимумов".

Это видео показывает ребенка, впервые пробующего сладкую колу.