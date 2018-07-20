Добавьте это средство в шампунь - и забудете о перхоти если не навсегда, то надолго

Пиво – это напиток без которого не могут обойтись многие мужчины, тем более летом. Но и дамам без него никак, пишет Lifter.com.ua.

Не тратьте свое время, усилия и огромные суммы денег – просто берите одну бутылочку в холодильнике и следуйте приведенным ниже инструкциям!

Каким будет эффект?

Блестящие волосы, никакой перхоти и выпадения волос. Более того, таким образом вы сможете быстренько отрастить волосы всего за две недели!

Этот напиток содержит много естественных ингредиентов, белков, витаминов группы В и других питательных веществ, полезных для ваших волос.

В частности, мальтоза и сахароза в пиве помогают создать блеск, «заживить» повреждения, убрать сухость и зуд кожи головы.

Вот что нужно делать:

Шаг 1: Вылейте пиво в миску или кастрюлю, дайте ему постоять примерно 30 минут, чтобы в напитке уменьшилась концентрации спирта и газа.

Шаг 2: Помойте голову шампунем, затем используйте пиво в качестве замены кондиционера для волос: медленно вливайте его на волосы и осторожно массируйте голову кончиками пальцев.

Делайте это примерно в течение двух минут. В случае, если вы боитесь, что запах пива останется, тогда разверните процесс: сначала используйте пиво, а затем шампунь.

Шаг 3: Наконец, ополосните волосы водой и оберните мягким полотенцем. Не используйте фен во избежание повреждений.

Применяйте такую процедуру не больше трех раз в неделю.