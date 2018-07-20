Видео: няня, которая превратила спальню ребенка в концлагерь

Все чаще родители ищут няню для ребенка через объявления в газете или интернет, пишет Feedy TV. Они даже не подозревают о том, с каким человеком остается их ребенок и к чему это приведет.
Это подтвердил случай, произошедший в одной американской семье. То, что сделала няня, которую родители нашли через интернет, не укладывается в голове. Она обмотала кроватку ребенка колючей проволокой (да, настоящей!) и досками с гвоздями, чтобы малыш оттуда не выбрался, пишет Lifter.com.ua.
В преступном мире она получила прозвище "Кошка".
Это кадры из камеры видеонаблюдения, которая установлена в спальне малыша. Ребенок спит, а женщина тем временем готовит ему ловушку. К счастью, когда ребенок проснулся и увидел, что вокруг колючая проволока, он не стал сквозь неё пробираться, а перепугался и заплакал.
Преступницу задержали 17 апреля 2015 года. Присяжные решили, что она представляет опасность для общества, поэтому женщину приговорили к пожизненному заключению.
Все действия "няни" зафиксированы на этом видео. Здесь видно, что у малыша от такой картины началась настоящая истерика: