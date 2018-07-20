Видео: няня, которая превратила спальню ребенка в концлагерь

Это подтвердил случай, произошедший в одной американской семье. То, что сделала няня, которую родители нашли через интернет, не укладывается в голове. Она обмотала кроватку ребенка колючей проволокой (да, настоящей!) и досками с гвоздями, чтобы малыш оттуда не выбрался, пишет Lifter.com.ua.

В преступном мире она получила прозвище "Кошка".

Это кадры из камеры видеонаблюдения, которая установлена в спальне малыша. Ребенок спит, а женщина тем временем готовит ему ловушку. К счастью, когда ребенок проснулся и увидел, что вокруг колючая проволока, он не стал сквозь неё пробираться, а перепугался и заплакал.

Преступницу задержали 17 апреля 2015 года. Присяжные решили, что она представляет опасность для общества, поэтому женщину приговорили к пожизненному заключению.