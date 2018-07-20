14 успокаивающих признаков, что вы идеальная пара

Вот самые простые, но важные признаки, что твой избранник действительно для тебя:

Тебе абсолютно комфортно с ним.

Ты можешь быть собой настоящей, когда ты с ним. Тебе не стыдно показать, как ты заливаешься смехом, и его тоже не смущает это. Он говорит, что ты красивая, даже когда ты себя такой не чувствуешь. Он все равно считает тебя сексуальной, даже если ты в пижаме. И что самое важное, ты не притворяешься никем другим, когда ты с ним, пишет Soulpost.ru.

Он поддерживает твои мечты.

Он не мешает тебе достигать твоих целей и реализовывать мечты, даже если для этого приходится жертвовать вашими свиданиями. Он сам мотивирует тебя достигать большего. И поддерживает тебя так, как может.

Он всегда говорит о тебе.

Ты можешь не знать об этом, но ваши общие друзья говорят, что он постоянно рассказывает о тебе. Значит тебе повезло. Не все мужчины полны смелости рассказывать друзьям о своей девушке, если только не влюблены в нее и не уверены, что она – единственная.

Ему нравится проводить с тобой хотя бы несколько минут.

Может он заезжает к тебе на работу с кофе? Или с букетом цветов? Или пишет короткое сообщение, просто чтобы напомнить, что думает о тебе? Ему важны даже несколько минут с тобой, и это ценно.

Он относится к тебе как к лучшему другу.

Он все тебе рассказывает, не стесняется смеяться, танцевать, петь и даже плакать в твоем присутствии. Он делится с тобой как хорошим, так и плохим. Он подбадривает тебя, когда тебе грустно, и празднует с тобой твои победы. Если вы как одна команда, не отпускай этого человека.

Он любит твою семью, и твоя семья любит его.

Он искренне хочет узнать твоих родных. Он уважает твоих родителей и пытается стать своим. Он знает ценность семьи, потому не будет против твоих поездок домой, не будет заставлять тебя выбирать между ним и семьей. И если твои родители говорят, что он тебе подходит, значит так и есть.

Он честен и не притворяется, что ему нравится все то же, что и тебе.

Иногда парень может говорить все, что ты хочешь услышать, лишь бы получить от тебя то, чего он хочет. Но правильный мужчина будет всегда честен. Он не будет притворяться, что ему интересно. Но он постарается полюбить то, что нравится тебе. Не потому, что ты его заставляешь, не потому, что он хочет залезть тебе под юбку, а потому что он хочет понять тебя.

Он постоянно хочет узнавать тебя.

Может ты много ему рассказываешь, но он все равно задает много вопросов. Ему интересны мельчайшие подробности о тебе.

Он не ревнует к твоим бывшим.

Он зрелый мужчина. Он может спокойно поговорить о ваших прошлых отношениях, но это не тревожит его, потому что он доверяет тебе.

Он запоминает, что ты любишь.

Он прилагает усилия, чтобы знать, что тебе нравится: какой шоколад, какие цветы, и старается как можно лучше, чтобы удивить тебя этим.

Он принимает тебя несмотря на твои прошлые ошибки.

Он никогда не вспоминает прошлое и не осуждает тебя за прошлые ошибки. Он принимает тебя такой, какая ты есть, и не пытается изменить. Он скорее мотивирует тебя меняться к лучшему, но не заставляет.

Он позитивно настроен.

Трудно быть с тем, кто всегда и во всем видит один негатив. Но если он старается находить положительные стороны даже в трудной ситуации – с таким человеком стоит быть.

Вы сексуально совместимы.

У вас есть эта необъяснимая химия. От того, как вы целуетесь, до того, какие вы в постели.

Он не ревнует к твоим друзьям-парням.