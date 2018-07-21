Четыре явных признака, что ваши отношения кончены и их не спасти

1. Тебя возбуждает кто-то другой.

Когда вы с партнером теряете уважение друг к другу, ваши отношения обречены. Может начать звучать критика по типу «Ты никогда мне не помогаешь» или «Ты всегда меня игнорируешь». Но это вызывает только боль, потому что унижает человека, а не указывает на то, что он делает. Есть разница между тем, чтобы указывать на поведение, которое тебя раздражает, и чтобы критиковать лично человека. У счастливых пар бывают ссоры, но они обсуждают проблему без унижения друг друга. А если у вас так мало уважения к друг другу, у ваших отношений проблемы, пишет Lifter.com.ua.

2. Вы быстро выводите друг друга из себя.

Когда ты говоришь своему партнеру «Ты никогда не слушаешь, что я говорю!», он чувствует, что ты нападаешь, и начинает защищаться: «А ты что, лучше? Тебе вообще наплевать на то, что я думаю!».

Такой «обмен любезностями» не благоприятствует ситуации и вашим отношениям. Каждый резкий комментарий встречается контратакой, и все только усложняется.

3. Каждый из вас чувствует себя выше другого.

Когда ты чувствуешь, что ты умнее, или что твои потребности важнее, чем твоего партнера, ты более чем вероятно будешь подкалывать его, унижать, не придавать значения его жалобам и чувствам. Чтобы отношения процветали, партнеры должны уважать друг друга. Они должны чувствовать, что им лучше вместе, чем рознь. Чувствовать, что они одна команда.

4. Вы отдалились друг от друга.