Шеф-повар рассказал, что мы все варим рис неправильно!

Оказывается, мы все отвариваем рис неправильно. Один из ведущих австралийских шеф-поваров рассказал, как это надлежит делать.
Кажется, что варка риса - это одно из самых легких кулинарных заданий. Для ее выполнения требуется немного риса, чуть больше воды и 10-15 минут времени. Однако небольшие нарушения данного протокола могут приводить к тому, что рис пригорает, не доваривается до конца или превращается в какую-то вязкую кашу. Один из ведущих шеф-поваров Австралии Монти Колудрович рассказал, что большинство людей, по его мнению, варят рис неправильно. И здесь так строго соблюдать соотношение риса и воды, что пытаются сделать многие, вовсе не является самым главным, пишет Medikforum.ru.
Специалист напоминает, что для начала рис необходимо очень тщательно промыть, и этот процесс требует до 5-10 минут времени, а вовсе не те несколько секунд, которые люди часто тратят на мытье. В целом, в емкость с рисом необходимо не менее 30 раз (!) залить прохладную воду для того, чтобы затем слить ее. Это не причуда поваров, а механизм, с помощью которого с поверхности риса удаляется крахмал, превращающий рис при варке в неприятную вязкую кашицу.
«Если вы посмотрите на рис до промывки под микроскопом, то увидите, как вся поверхность зерен плотно покрыта участками крахмала, - рассказывает Монти Колудрович. - Этот крахмал абсорбирует воду, однако он не выдерживает температурного давления и превращается в кашу. Нам необходим лишь тот крахмал, который содержится внутри рисовых зерен, но не снаружи. Вот почему подавляющее большинство людей, которые готовят рис, делают это абсолютно неправильно. Они не расходуют достаточного количества времени на его промывку. Я также настоятельно рекомендую использовать мультиварку - это настоящий подарок небес для людей, которые не могут жить без риса».