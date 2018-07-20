Шеф-повар рассказал, что мы все варим рис неправильно!

Кажется, что варка риса - это одно из самых легких кулинарных заданий. Для ее выполнения требуется немного риса, чуть больше воды и 10-15 минут времени. Однако небольшие нарушения данного протокола могут приводить к тому, что рис пригорает, не доваривается до конца или превращается в какую-то вязкую кашу. Один из ведущих шеф-поваров Австралии Монти Колудрович рассказал, что большинство людей, по его мнению, варят рис неправильно. И здесь так строго соблюдать соотношение риса и воды, что пытаются сделать многие, вовсе не является самым главным, пишет Medikforum.ru.

Специалист напоминает, что для начала рис необходимо очень тщательно промыть, и этот процесс требует до 5-10 минут времени, а вовсе не те несколько секунд, которые люди часто тратят на мытье. В целом, в емкость с рисом необходимо не менее 30 раз (!) залить прохладную воду для того, чтобы затем слить ее. Это не причуда поваров, а механизм, с помощью которого с поверхности риса удаляется крахмал, превращающий рис при варке в неприятную вязкую кашицу.