После родов длиной в 76 часов у женщины треснул череп

35-летняя мать двоих детей Грейс Моунтейн из Беркшира еще в 2010 году узнала о диагнозе под названием мальформация Киари второго типа, при котором мозг давит на основание черепа и позвоночника. Женщина прошла через хирургическую операцию и потом уменьшала уровень боли с помощью лекарств. Однако четыре года тому назад в октябре 2013 она рожала своего сына Патрика, и эти роды продолжались целых 76 часов. Грейс испытала такую сильную боль, что ее мозг проломил череп. Причем изначально врачи этого даже не заметили, и целых три года несчастная мама мучилась от нестерпимых болей, сообщает Medikforum.ru.

Лишь в декабре 2016 года врач из Ливерпуля всё-таки провёл магнитно-резонансную томографию и увидел то, что случилось. Оказалось, что из-за мощнейшего давления на мозг и позвоночник произошло разрушение оболочки черепа. Примечательно, что вторая беременность Грейс протекала вполне нормально, однако роды превратились в настоящий кошмар. Они длились три дня, в течение которых женщина не принимала обезболивающих из-за мальформации Киари. При этой патологии эпидуральная анестезия противопоказана. Во время родов Грейс перенесла три судорожных припадка, ей пришлось сделать экстренное кесарево сечение, а потом женщину поместили в реанимацию.