После родов длиной в 76 часов у женщины треснул череп

Эта 35-летняя женщина испытала настоящий ужас, когда после родов продолжительностью в 76 часов ее мозг проломил череп. Врачам понадобилось три года для того, чтобы понять, что именно случилось.
35-летняя мать двоих детей Грейс Моунтейн из Беркшира еще в 2010 году узнала о диагнозе под названием мальформация Киари второго типа, при котором мозг давит на основание черепа и позвоночника. Женщина прошла через хирургическую операцию и потом уменьшала уровень боли с помощью лекарств. Однако четыре года тому назад в октябре 2013 она рожала своего сына Патрика, и эти роды продолжались целых 76 часов. Грейс испытала такую сильную боль, что ее мозг проломил череп. Причем изначально врачи этого даже не заметили, и целых три года несчастная мама мучилась от нестерпимых болей, сообщает Medikforum.ru.
Лишь в декабре 2016 года врач из Ливерпуля всё-таки провёл магнитно-резонансную томографию и увидел то, что случилось. Оказалось, что из-за мощнейшего давления на мозг и позвоночник произошло разрушение оболочки черепа. Примечательно, что вторая беременность Грейс протекала вполне нормально, однако роды превратились в настоящий кошмар. Они длились три дня, в течение которых женщина не принимала обезболивающих из-за мальформации Киари. При этой патологии эпидуральная анестезия противопоказана. Во время родов Грейс перенесла три судорожных припадка, ей пришлось сделать экстренное кесарево сечение, а потом женщину поместили в реанимацию.
Через три дня ее вместе с сыном выписали домой, но женщина продолжала мучиться от боли. Два месяца спустя она не смогла нормально стоять, поскольку ноги не выдерживали веса тела. Но ей понадобилось еще три года бесконечных походов по разным больницам для того, чтобы наконец встретить понимающего врача, который выяснил истинную причину ее недомоганий. После этого ей провели хирургическую операцию и вправили мозг обратно, а состояние Грейс намного улучшилось.