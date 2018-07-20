Возраст — больше не клеймо! 60-летняя австралийка победила в конкурсе красоты, опередив молодых соперниц

Австралийка обошла 22 участниц из других стран, в том числе тех, кто был вдвое младше нее. Программа конкурса состояла из дефиле в спортивной одежде и вечерних платьях, а также ответов на вопросы интервью, пишет Fabiosa.ru.

Побороться за корону королевы красоты Робин подтолкнула личная трагедия. Семь лет назад, после продолжительной борьбы с раком, умер ее сын Скотт. Молодому человеку было всего 22 года.

«После того как я потеряла Скотти, я будто упала в пропасть, мне казалось, что моя жизнь уже никогда не наладится. Когда в моей жизни появились эти конкурсы, они дали мне уверенность в себе и опору, чтобы встать и идти дальше. Не думала, что мне удастся завоевать титул», — поделилась Кэннер.

Хотя Робин призналась, что ей нравится гламур, который сопровождает подобные соревнования, основной целью ее участия в конкурсах красоты была возможность собрать средства для исследования онкологических заболеваний. Австралийка тесно сотрудничает с благотворительной организацией Tour De Cure, в которой при жизни состоял ее сын.

«Возраст — больше не клеймо. Не важно, где вы и что случилось у вас в жизни, вы всегда можете встать и сделать нечто невероятное», — считает австралийка.

По профессии Робин — физиотерапевт. Последние 33 года она владеет и удаленно управляет собственным бизнесом.