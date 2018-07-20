Шесть причин, из-за которых даже дорогая обувь выглядит дешево

Обувь — важная составляющая женского гардероба. Она может как стать изюминкой, так и бесповоротно испортить впечатление от вашего "лука".

Давайте же рассмотрим 6 основных причин, по которым обувь может смотреться дешево, независимо от цифр на ценнике, пишет Fabiosa.ru.

1. Лакированная обувь

Такие туфли хоть и выглядят нарядно, но крайне непрактичны. На лакированной поверхности видны все пятнышки и потертости. Модели из матового материала, желательно не кричащих, а нейтральных оттенков — нюдовых, белых, черных, — смотрятся гораздо изящнее.

2. Обилие блесток и страз

Подобный декор красиво выглядит лишь на дорогих нарядах известных кутюрье. Туфли со стразами в большинстве случаев смотрятся неуместно и зачастую удешевляют образ. Кроме того, все эти блестки и искусственные камни со временем могут отвалиться.

Если вам нравится блеск, присмотритесь к обуви с покрытием "металлик".

3. Слишком высокая платформа

Чем выше платформа, тем дешевле выглядит обувь и, соответственно, весь образ. Ноги в подобных туфлях становятся похожими на копыта, а фигура кажется непропорциональной. Да и ходить в такой обуви ужасно неудобно. Модели без платформы в свою очередь сделают ноги стройнее, а образ — изящнее.

4. Леопардовый принт

Мы не советуем вам полностью отказываться от "звериных" расцветок, однако к их выбору следует подходить с умом. Так, классический "леопард" уже давно стал ассоциироваться у всех с безвкусицей.

Лучше отдать предпочтение нестандартному анималистичному принту — например, белому с черными пятнышками.

5. Обувь не по размеру

Многие знаменитости для красных ковровых дорожек и светских мероприятий выбирают туфли на 1-2 размера больше — чтобы защитить ноги от мозолей, натертостей и отеков. Ведь им часами приходится позировать фотографам! Если вы не кинозвезда, не рекомендуем вам брать на вооружение данную хитрость. Обувь не по размеру смотрится нелепо и портит вашу походку.

6. Сочетание разных цветов и фактур

Подобные модели лучше обходить стороной. Неважно, сколько она при этом стоит и чьему авторству принадлежит — обилие ярких цветов, блесток и элементов декора загубят любой образ. Постарайтесь соблюдать чувство меры и не смешивать более 2 текстур и оттенков.