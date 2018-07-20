Жену Диброва осудили в сети за смелое фото с детьми

Причиной неприятных комментариев стал тот факт, что Диброва загорает топлес, лежа на животе, а при этом рядом с ней находятся сыновья. «При детях грудь оголяете? Я не против, дело ваше, но выглядит ужасно!» «Как-то не очень при детях», «Оголяться при мальчиках — непедагогично!» — прокомментировали фотографии интернет-пользователи, пишет Deti.mail.ru.