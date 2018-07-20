Жену Диброва осудили в сети за смелое фото с детьми

Жена 58-летнего телеведущего Дмитрия Диброва, 29-летняя Полина, вместе с детьми отдыхает в Испании и делится отпускными фотографиями в Instagram. Накануне модель опубликовала неоднозначные снимки, из-за которых поведение жены шоумена назвали «неподобающим».
Причиной неприятных комментариев стал тот факт, что Диброва загорает топлес, лежа на животе, а при этом рядом с ней находятся сыновья. «При детях грудь оголяете? Я не против, дело ваше, но выглядит ужасно!» «Как-то не очень при детях», «Оголяться при мальчиках — непедагогично!» — прокомментировали фотографии интернет-пользователи, пишет Deti.mail.ru.
Нашлись и те, кто встал на защиту Полины. «Дети уже видели грудь своей матери. В этом ничего страшного не вижу», «Природная красота не надо завидовать!!!», «А то дети ее грудей видели, народ, угомонитесь», — парировали они критикам.
Напомним, Полина замужем за Дмитрием с 2009 года. Пара воспитывает трех сыновей: 8-летнего Александра, 4-летнего Федора и 3-летнего Илью.