Видео: мать поделилась лайфхаками для защиты ванной комнаты от маленьких детей

«Мои мальчишки обожают забегать в ванную и разносить там все, поэтому мне пришлось придумать, как сделать так, чтобы они могли продолжать изучение мира, не разрушая дом», - пишет Кимберли Босли.

Так, Кимберли зафиксировала рулон туалетной бумаги обычной резинкой для волос. В результате младший ребенок крутит его без возможности размотать. А старший тем временем безуспешно пытается распахнуть дверцы шкафчика, однако они надежно скреплены пластиковыми игрушками. Кроме того, женщина показала, как зафиксировать дверцы с помощью дешевого ошейника для собак, который очень сложно расстегнуть.

Как пишет Daily Mail, пользователи Сети поблагодарили Кимберли за видео. «Хотела бы я знать эти трюки, когда мои дочери были помладше», — написала в комментариях одна из подписчиц. Но нашлись и те, кого идеи австралийки не впечатлили. Одна из женщин задала резонный вопрос, как резинка остановит ребенка, когда он догадается, как его снять с рулона туалетной бумаги. По мнению третьих, есть только один стопроцентный способ избежать хаоса в ванной комнате — это просто не пускать туда детей.