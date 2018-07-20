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  • Нужно знать: бьюти-средства, которые нельзя использовать на пляже

Нужно знать: бьюти-средства, которые нельзя использовать на пляже

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Пляж. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Порой девушки, чтобы выглядеть эффектно на пляже, собираются как на вечеринку: делают макияж, прически, используют парфюм. А уже вечером оказывается, что на лице появились высыпания, а в тех местах, где ты нанесла парфюм, и вовсе образовался ожог. Перед тем как отправляться на пляж, ты должна знать, какие бьюти-средства категорически нельзя наносить на кожу. Запоминай и не совершай ошибки!

Парфюм. Ошибка многих девушек - перед походом на пляж наносить на кожу парфюм. Некоторые компоненты в составе парфюма могут повышать чувствительность кожи к ультрафиолету, вследствие чего существует вероятность получить ожог. Лучше откажись от парфюма, чтобы обезопасить себя на солнце, пишет Lady.tochka.net.

Ретинол (Витамин А). Перед тем как отправиться на пляж, убедись, что в составе солнцезащитного и ежедневного крема нет ретинола (витамина А). Нанесенный на кожу крем с этим компонентом под воздействием солнца меняет свои химические свойства и превращается в потенциальный канцероген, что может привести к раку кожи.

Тональный крем. Визажисты рекомендуют отказаться от любого вида тонального средства. Тональный крем, нанесенный на кожу лица, под воздействием солнца глубокого проникает в поры, вследствие чего могут возникать прыщи и высыпания. Чтобы выровнять тон, можешь воспользоваться бесцветной минеральной пудрой, которая сделает кожу матовой.

Восковые карандаши для глаз, бровей и губ. На пляже ты точно захочешь понежиться на палящем солнце, и восковые карандаши за счет высокой температуры начнут плавиться. Представляешь, во что превратится твой макияж?

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