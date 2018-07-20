Нужно знать: бьюти-средства, которые нельзя использовать на пляже

Парфюм. Ошибка многих девушек - перед походом на пляж наносить на кожу парфюм. Некоторые компоненты в составе парфюма могут повышать чувствительность кожи к ультрафиолету, вследствие чего существует вероятность получить ожог. Лучше откажись от парфюма, чтобы обезопасить себя на солнце, пишет Lady.tochka.net.

Ретинол (Витамин А). Перед тем как отправиться на пляж, убедись, что в составе солнцезащитного и ежедневного крема нет ретинола (витамина А). Нанесенный на кожу крем с этим компонентом под воздействием солнца меняет свои химические свойства и превращается в потенциальный канцероген, что может привести к раку кожи.

Тональный крем. Визажисты рекомендуют отказаться от любого вида тонального средства. Тональный крем, нанесенный на кожу лица, под воздействием солнца глубокого проникает в поры, вследствие чего могут возникать прыщи и высыпания. Чтобы выровнять тон, можешь воспользоваться бесцветной минеральной пудрой, которая сделает кожу матовой.