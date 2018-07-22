На заметку: как ни в коем случае нельзя готовить картофель

Как нельзя готовить жареный картофель

Если вы любите жареный картофель, лучший способ его жарить: без острых специй и пряностей на сале — это менее вредно для организма человека, пишет Хочу.

Температура кипения масла на сковороде доходит до 180 градусов. При такой температуре масло становится токсичным и в нем образуются канцерогены. При жарке на сале канцерогенов образуется меньше.

Но ученый говорит, что лучше не есть покупной картофель фри, ведь вы не знаете, сколько раз использовалось масло. Если масло не меняют, масло станет рассадником канцерогенных веществ.

При этом картофель будет полезным, если выбирать другие способы приготовления: варить, готовить на пару, запекать.

Самая полезная картошка – запеченная, на втором месте – отваренная в мундире, т.к. из нее частично вымываются микроэлементы.