Каковы признаки внематочной беременности

Отличие внематочной беременности от обычной

При обычной беременности оплодотворение происходит в полости матки. Если беременность внематочная, то яйцеклетка находится в маточной трубе, реже – в брюшной полости, в яичнике, в цервикальном канале или в шейке матки, пишет Ivona.bigmir.net.

Признаки внематочной беременности

Наиболее часто встречается трубная форма внематочной беременности. При ней эмбрион имплантируется в трубе, а не в полости матки. Внематочная беременность сопровождается теми же признаками, что и нормальная: токсикоз, прекращение месячных, увеличение молочных желез.

Однако насторожить должны необычные выделения и боли в нижней части живота. Малышу, который развивается в маточной трубе, не повезет появиться на свет. Ведь она не сможет растягиваться по мере его роста.

Внематочная беременность и ХГЧ

Многих интересует вопрос, можно ли определить внематочную беременность, изучая динамику гормона ХГЧ. К сожалению, нельзя. ХГЧ будет такое же, как и при нормальной беременности, пока эта беременность не будет прервана.

Выявление внематочной беременности

Определить, что беременность внематочная, можно только при помощи УЗИ. Когда врач не обнаружит эмбрион в полости матки, область его поисков расширится на трубы, шейку матки, яичники и брюшную полость. Гинеколог должен обратить внимание, если у женщины есть выделения и боли внизу живота. Опытный врач, который занимается УЗИ, способен определить внематочную беременность на сроке от четырех недель.

Тревожными признаками, подтверждающими диагноз, есть меньший, чем надо, размер матки, уплотнение в маточной трубе, жидкость в пространстве позади матки. С 6 недели беременности на УЗИ уже виден сам плод.

Причины внематочной беременности

В группу риска по внематочной беременности попадают женщины, которые перенесли операции на брюшной полости. Непроходимость маточных труб и эндометриоз тоже могут вызвать неправильное течение беременности. На пропускную способность маточных труб также влияет недостаточное количество эстрогена.

Внематочная беременность: что делать?