Как понять, что мужчина никогда на вас не женится

Возможно, у вас уже был этот главный разговор о дальнейших планах, и он даже совсем не против жениться. Но у него все время находятся какие-то заковыки, сомнения, отшучивания, неуверенность и предлоги подумать еще немножко. В результате это "немножко" затягивается на неопределенное время, и вы уже совсем не уверены, наступит ли когда-нибудь долгожданная развязка. А мужчина продолжает вас кормить разговорами: "а что, разве так плохо?" или "да, я не против, но давай не сейчас". Вполне возможно, что и никогда. Как разобраться в мужской психологии и подсмотреть его намерения?

Он на вас не женится, если вы давно знакомы

Именно потому, что вы давно знакомы. Лет этак 5 или 7. Он настолько привык к такому раскладу, что попросту не видит смысла что-то менять. А зачем? Ему комфортно, у него есть все, что хочется. Так что, если вы не настроены решительно и по-боевому, можете даже не ждать от моря погоды, а от мужчины – предложения, пишет Ivona.bigmir.net.

Он не намерен на вас жениться, если вы до сих пор не знаете его друзей

А также родителей, сестру, брата, свата, кума и прочую родню. Человек с серьезными намерениями не станет держать любимую женщину на пороге своей личной жизни. Он должен вас ввести в свой круг и познакомить хоть с кем-то из близких людей. Должен пригласить в качестве своей спутницы на чьи-то именины, крестины или пикник. Если нет – значит, вы лишь увлечение, и ничего более.

Он никогда на вас не женится, если вы не понравились его матери

Если мать для него – непреложный авторитет, он не посмеет ее ослушаться. Скорее всего, он будет с вами встречаться, спать, ныть, жаловаться на судьбу и даже иногда жить. Но свадьба против материнской воли – это табу для маменькиного сынка.

Он и не думает на вас не жениться, если в открытую заигрывает с другими

Уважающий себя мужчина не станет играть на чувствах дорогой ему женщины. Кого любят – того берегут, а вот если не любят – тогда могут и не пожалеть, и своим флиртом бить наотмашь. Правда, тут есть небольшой нюанс: может быть, вы слишком ревнивы, и рисуете себе проблему там, где ее нет?

Он вряд ли женится на вас, если предъявляет к вам претензии