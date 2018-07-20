Фото: нарвские прелестницы показали стильную летнюю моду

Нарва-Йыэсуу известен как приморский город со своей историей. Купальни, лечебные санатории, творческие вечера и места отдыха петербургской знати - это все про него.
Участницы конкурса Miss Baltic Coast, погрузившись в историю города, решили продемонстрировать образцы пляжной моды середины прошлого века.
Все мы помним Коко Шанель, которой принадлежат великие слова: «Моду нельзя называть модой, если ее не носят на улице». Вдохновившись этими словами, конкурсантки обратились за помощью к Meresuu Boutique, который любезно предоставил им тельняшки в стиле 50-ых годов прошлого столетия.
Не побоявшись ветра и не самой летней погоды, девушки отправились на берег Балтийского моря и своим примером старались воодушевить людей не бояться экспериментировать и обращаться к моде прошлых десятилетий.
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