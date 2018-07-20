Фото: нарвские прелестницы показали стильную летнюю моду

Все мы помним Коко Шанель, которой принадлежат великие слова: «Моду нельзя называть модой, если ее не носят на улице». Вдохновившись этими словами, конкурсантки обратились за помощью к Meresuu Boutique, который любезно предоставил им тельняшки в стиле 50-ых годов прошлого столетия.