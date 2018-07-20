Боль во время месячных: когда пора обратиться к врачу?

По статистике каждая пятая взрослая женщина в мире страдает от по-настоящему тяжелой и болезненной менструации. Это может быть вызвано разными причинами (и, к счастью, многие из них можно относительно легко устранить) и в большинстве случаев, хоть и неприятно, но безопасно для здоровья. Но в некоторых случаях слишком обильные и болезненные месячные могут сигнализировать об АМК – аномальном маточном кровотечении. Это состояние можно скорректировать и даже полностью убрать – и это сделать тем проще, чем скорее вы начнете лечение. Итак, обязательно обратитесь к врачу, если заметили у себя эти признаки.