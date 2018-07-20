Боль во время месячных: когда пора обратиться к врачу?

По статистике каждая пятая взрослая женщина в мире страдает от по-настоящему тяжелой и болезненной менструации. Это может быть вызвано разными причинами (и, к счастью, многие из них можно относительно легко устранить) и в большинстве случаев, хоть и неприятно, но безопасно для здоровья. Но в некоторых случаях слишком обильные и болезненные месячные могут сигнализировать об АМК – аномальном маточном кровотечении. Это состояние можно скорректировать и даже полностью убрать – и это сделать тем проще, чем скорее вы начнете лечение. Итак, обязательно обратитесь к врачу, если заметили у себя эти признаки.
Длительность
Если ваша менструация длится дольше 7 дней, обязательно обратитесь к врачу. При некоторых формах АМК менструация может длиться до двух недель, но даже 7 дней и более – это слишком много. Не считайте это нормой, обратитесь к врачу, пишет Goodhouse.ru.
Влияние на повседневную жизнь
Повышенная утомляемость, спазмы, тошнота – все эти проявления могут сопровождать АМК и существенно влиять на повседневную жизнь и работоспособность. Если каждый месяц вы «выбываете из строя» на несколько дней, обязательно обратитесь к врачу, вероятнее всего, он сможет скорректировать это состояние.
Интенсивность
Вам приходится менять средства гигиены каждый час и даже чаще? Слишком обильные выделения – еще один признак АМК. Помимо того, что это неприятно и доставляет неудобство, такая обильная кровопотеря может привести к анемии и другим проблемам со здоровьем. Обратитесь к врачу!
Обильность
Если вы заметили, что в ваших выделениях встречаются по-настоящему большие сгустки крови (диаметром в 3-4 сантиметра), обязательно обратитесь к врачу. Скорее всего, это тоже проявление АМК, и если не принять вовремя меры, ваше здоровье может пострадать!